Focus Entertainment annonce le rachat de Leikir Studio

Responsable de Metal Slug Tactics, prévu dans le courant de l’année sur Nintendo Switch et PC (Steam), en partenariat avec SNK et Dotemu, les parisiens de Leikir Studio vont renforcer Focus Entertainment dans la production de titres de qualité au gameplay singulier avec des directions artistiques variées – 3D stylisée, pixel-art ou 2D. L’important savoir-faire technique des équipes sera également un apport non négligeable pour l’éditeur français qui continue de s’agrandir pour lutter face à un concurrent de taille comme Nacon sur le marché des AA.

Focus Home Interactive is delighted to announce the acquisition of @LeikirStudio, a studio of talented creators known for producing quality titles such as Metal Slug Tactics.

We can’t wait to work together to bring you new amazing games!

More info: https://t.co/xNFQzvkYSz pic.twitter.com/23ThyOZn1W

— Focus Entertainment (@Focus_entmt) February 14, 2022