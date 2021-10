Focus Entertainment acquiert Douze Dixième, des créateurs issus du cinéma d’animation et du jeu vidéo

Suite au succès de Shady Part of Me, Douze Dixième est officiellement racheté par Focus Entertainment.

A l’occasion de la publication des résultats pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2021/2022, dont le chiffre d’affaires est en hausse de 12% par rapport à l’année précédente malgré les ventes décevantes de Hood : Outlaws & Legends et Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground, l’éditeur français Focus Home Interactive (maison-mère de Focus Entertainment) a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans le studio Douze Dixième, ce qui lui permet d’en devenir le propriétaire, en plus de confirmer la finalisation du rachat de Dotemu.

Focus Home Interactive today announces the acquisition of Douze Dixièmes, a partner studio of Focus made up of passionate creators from both the animation and video game industries. We are looking forward to collaborating on exciting new projects with the team! pic.twitter.com/9kjzkeyzmq — Focus Entertainment (@Focus_entmt) October 21, 2021

“C’est avec excitation et fierté que nous rejoignons aujourd’hui Focus Home Interactive“, déclare George Herrmann, cofondateur et président de Douze Dixièmes. “Notre collaboration sur Shady Part of Me nous a convaincu de l’expertise des équipes et de la grande richesse humaine de Focus. C’est plein d’idées et avec la conviction de pouvoir accomplir notre vision que nous nous associons à ce groupe en expansion. Il ne fait aucun doute pour Douze Dixièmes que les synergies avec les autres studios de notre nouvelle famille vont apporter de la force et de la pertinence à nos projets tout en préservant notre quête d’expériences visuelles et narratives engageantes.”

Renouvellement du partenariat avec Saber Interactive pour Focus Home Interactive

Le partenariat avec Saber Interactive, un des huit groupes opérationnels d’Embracer, a par ailleurs été prolongé : “Regroupant des développeurs talentueux et expérimentés, ce studio a déjà créé, aux côtés de Focus Home Interactive, plusieurs titres vendus à plusieurs millions d’exemplaires et salués par la presse et un grand nombre de joueurs dans le monde pour leur qualité et leur originalité. Ce partenariat permettra d’ajouter cinq nouveaux titres au line-up de 2023/2024 à 2025/2026. Cet accord démontre la capacité de Focus Home Interactive à sécuriser ses futures sources de revenus et confirme que Focus Home Interactive reste un partenaire privilégié des grands studios.“