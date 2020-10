Flight Simulator : Microsoft commence à prendre les candidatures pour la bêta VR

Flight Simulator est probablement ce qui se fait de mieux en matière de jeux vidéo de simulation d'aviation. Version après version, Microsoft peaufine son jeu, lui ajoute toujours davantage de possibilités. Et avec la réalité virtuelle, la promesse est énorme.

La dernière version de Microsoft Flight Simulator sortie en août de cette année est déjà très complète. Mais il sera bientôt possible d’y jouer dans le format le plus immersif possible, celui de la réalité virtuelle. En effet, Asobo Studio vient d’ouvrir les candidatures pour un test en bêta fermée qui permettra aux heureux sélectionnés de jouer à Flight Simulator en réalité virtuelle. De quoi faire passer encore la simulation d’aviation à un tout autre niveau.

Microsoft Flight Simulator s’essaiera bientôt à la réalité virtuelle

Pour pouvoir jouer, il faudra disposer d’un casque compatible Windows Mixed Reality comme le HP Reverb G2, d’une machine plus puissante que les specs minimum – très probablement avec une carte graphique équivalente à la GeForce GTX 1080 – et un compte Flight Simulator Insider. Dans un deuxième temps, des “appareils additionnels” seront ajoutés mais Asobo n’a pas précisé de quels casques il pourrait être question. Cette bêta fermée devrait en tous les cas démarrer à la fin du mois d’octobre voire au début du mois de novembre.

via une phase de bêta fermée

L’ajout de la réalité virtuelle pourrait être l’une des plus grosses “mises à jour” pour le jeu. Bien que les cockpits des appareils soient déjà très réalistes dans Flight Simulator, regarder un écran ne permet pas vraiment de plonger dans l’expérience que peut ressentir un vrai pilote. Aussi limitée que puisse encore être la réalité virtuelle aujourd’hui – il est par exemple impossible d’attraper les différents contrôles comme vous le feriez dans un vrai avion -, l’ensemble devrait sembler bien plus naturel que l’utilisation de la souris et du clavier.

Asobo travaille aussi activement en parallèle à faire évoluer son jeu. Une Sim Update 1 doit arriver dans le courant du mois de novembre et permettre de profiter d’un certain nombre de fonctionnalités très demandées par la communautés. Après cela, une mise à jour est prévue pour améliorer le monde en lui-même. Si vous avez déjà remarqué des bugs ici ou là, il est fort possible que ceux-ci soient corrigés d’ici peu. Encore un peu de patience.