Flickr ajoute une nouvelle catégorie : photographies virtuelles

Le monde évolue vite, très vite. C’est particulièrement vrai avec tout ce qui concerne les technologies. Les jeux vidéo, par exemple, vivent avec leur temps, au gré des avancées technologiques. Aujourd’hui, les capacités graphiques des machines sont telles que les environnements peuvent sembler plus vrais que nature. De fait, la photographie virtuelle se répand. Ce qui a donné une idée à la plateforme Flickr.

Flickr crée une nouvelle catégorie sur son site

Flickr a en effet décidé d’ajouter une nouvelle catégorie pour la photographie virtuelle, ceci pour aider les utilisateurs à trouver et catégoriser les images qu’ils capturent dans leurs jeux vidéo favoris. Jusqu’à présent, la plateforme n’offrait que trois catégories : photos, illustrations et art, et captures d’écran. L’entreprise précise que la dernière de cette liste ne répondait pas vraiment aux besoins de ses communautés, ce qui explique pourquoi elle a créé une nouvelle catégorie.

La photographie virtuelle fait son apparition

“En plaçant votre travail dans l’une de ces catégories, vous pouvez utiliser des filtres pour limiter vos résultats de recherche par intérêt”, explique Flickr dans un post de blog découvert par PetaPixel. “Par exemple, les photographes virtuels pourront filtrer par ‘photo virtuelle’ en menant des recherches dans tout le site s’ils ne veulent voir que ce genre de contenu, et éviter ainsi la photographie du monde réel ou toute autre forme d’art et d’illustration.”

Signe d’un énorme engouement de la part de la communauté

L’ajout de cette catégorie est la preuve de la popularité grandissante de la photographie virtuelle. Nous sommes à point, aujourd’hui, où la plupart des gros jeux disposent d’un mode photo à leur lancement ou quelque temps après leur lancement. De nombreux développeurs ont aussi commencé à partager fréquemment les meilleures captures de leurs communautés. Par exemple, Hideo Kojima retweete des images du mode photo de Death Stranding chaque semaine, comme le font les studios CD Projekt Red et Guerrilla Games.