Flashback 2 efface Fade to Black de la chronologie

La vraie suite de Flashback sera Flashback 2.

Développé par Microids Studio Lyon et supervisé par d’anciens vétérans de Delphine Software comme Paul Cuisset, Thierry Perreau au game design ou encore Raphaël Gesqua à la composition, Flashback 2 proposera une aventure inédite mélangeant habilement action, casse-têtes et infiltration dans des lieux iconiques comme Neo Washington et La Jungle, mais également des environnements exclusifs comme Neo Tokyo ou encore une base spatiale. Après sa victoire sur le Cerveau Maître dans le premier épisode, Conrad B.Hart et ses alliés seront de nouveau confrontés aux Morphs qui menacent toutes les civilisations, tandis que Ian se fait enlever alors qu’il possède des réponses à de nombreuses questions que le personnage principal se pose…

Un teaser pour Flashback 2

Flashback 2 sera disponible dès cet hiver sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Une version Nintendo Switch sortira en 2023.