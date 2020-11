Five Nights at Freddy’s : le script du film est prêt, le tournage commencera au printemps 2021

Le film Five Nights at Freddy's de Scott Cawthon est prêt à partir en tournage.

Les animatroniques cauchemardesques de Five Nights at Freddy’s vont bien débarquer dans les salles obscures d’ici la fin de l’année prochaine. Scott Cawthon, le créateur de la licence, a enfin mis la main sur le script parfait pour l’adaptation cinématographique du point-and-click survival horror. Ainsi, après avoir fait le tri entre ses scénarios, ceux de grands studios, grands réalisateurs et auteurs engagés, il a sélectionné “Mike”. Ce dernier retranscrit à merveille l’histoire et le lien entre les différents personnages.

S’il ne souhaite pas en dire plus pour le moment, il commente quand même son choix : “Hmmmm. C’est logique. Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ? C’est la fusion parfaite. Il reprend tous les meilleurs éléments des précédents scénarios. Il n’y a pas de réel problème. Les enjeux, les personnages, les motivations, tout est là ! Oui, nous choisissons celui-là ! Il est fun, horrifique et l’histoire est au centre des préoccupations“. Par ailleurs, il a également annoncé un début de tournage pour 2021.

