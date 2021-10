Five Nights at Freddy’s : Chris Columbus n’est plus le réalisateur de l’adaptation cinématographique

Supervisé par Scott Cawthon, le film Five Nights at Freddy's perd son réalisateur et n'est pas prêt d'arriver au cinéma.

Si Jason Blum, PDG de Blumhouse Productions, a récupéré les droits cinématographiques de Five Nights at Freddy’s en 2017, le projet est en gestation depuis de nombreuses années. Alors que le tournage devait enfin être lancé dans le courant de l’année après un report lié à la réécriture du scénario par Scott Cawthon, le réalisateur Chris Columbus (The Christmas Chronicles, Night at the Museum, Harry Potter, Home Alone) a décidé de claquer la porte au dernier moment. On se contentera d’un simple “il est parti” et “c’est une information confidentielle” au sujet de son départ et de son remplacement.

Five Nights at Freddy’s au cinéma… le film avance à reculons

Jason Blum a précisé dans une récente interview accordée à Collider : “Je n’ai pas le droit de faire ce que Scott Cawthon n’aime pas. En fait, Scott a l’équivalent du montage final et ça a pris plus de temps que je ne l’espérais pour obtenir la bonne histoire“. Impliqué dans le processus de décision de l’adaptation cinématographique, le créateur de Five Nights at Freddy’s ne travaille plus sur les jeux. Il s’est retiré en début d’année après qu’il ait été rendu public qu’il avait fait don de sommes importantes à des comités d’action et des politiciens conservateurs, dont Donald Trump, ce qui a bouleversé de nombreux fans, dont certains sont issus de la communauté LGBTQ+, qui apprécient la licence FNaF.