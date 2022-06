Five Days at Memorial revient sur l’un des drames provoqués par l’ouragan Katrina

L'ouragan Katrina sera au coeur de l'histoire du nouveau drame de la plateforme de streaming Apple TV+.

Basé sur des faits réels et adapté du livre de la journaliste Sheri Fink, lauréate du prix Pulitzer, Five Days at Memorial relate les conséquences immédiates et à plus long terme de l’ouragan Katrina sur un hôpital de la Nouvelle-Orléans. Face aux inondations, à l’absence d’électricité et à la chaleur étouffante, le personnel soignant exténué a dû prendre des décisions qu’il faudra assumer pendant des années.

Un teaser pour Five Days at Memorial

Five Days at Memorial, mini-série de huit épisodes créée par John Ridley et Carlton Cuse, fera ses débuts sur Apple TV+ le 12 août prochain. Le casting est composé de Vera Farmiga (Up in the Air, The Conjuring), Robert Pine (CHiPs), Cherry Jones (Transparent, Succession), Julie Ann Emery (Better Call Saul, Preacher), Cornelius Smith Jr. (Scandal, Self Made : Inspired by the Life of Madam C. J. Walker), Adepero Oduye (The Falcon and the Winter Soldier, Pariah), Molly Hager (Happyish, It’s Kind of a Funny Story), Michael Gaston (Blindspot, The Leftovers) et W. Earl Brown (Deadwood, Preacher).