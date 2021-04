Fitbit travaillerait sur un tracker fitness “de luxe”

Fitbit est bien connu pour ses montres connectées et autres trackers fitness, proposés à des tarifs abordables. Il se murmure que la marque travaillerait sur un modèle "de luxe".

Vous connaissez très certainement Fitbit pour ses smartwatches et ses trackers d’activité orientés vers le sport et proposés à des tarifs assez abordables. Si l’on en croit la dernière rumeur du moment, la marque travaillerait sur un modèle sensiblement différent, un modèle “de luxe” plus précisément. Explication.

Fitbit travaillerait sur un tracker baptisé Fibit Luxe

Fitbit est une entreprise connue, et reconnue, pour ses trackers d’activité et ses montres connectées. Il semblerait cependant que la société prépare quelque de nouveau. C’est tout du moins ce qui ressort d’un rapport de WinFuture.de qui affirme que la marque travaillerait actuellement sur un nouveau tracker baptisé Fitbit Luxe, autrement dit un tracker d’activité “de luxe”.

Un tracker d’activité “de luxe”, lancement imminent

Difficile, à ce stade, de savoir ce que ce tracker pourrait avoir de luxueux. Le rapport affirme que l’appareil disposerait d’un châssis en acier inoxydable et d’un écran OLED mais ceci mis à part, il est impossible de savoir quelles autres fonctionnalités pouvant être considérées comme “luxueuses” pourraient être présentes. Si l’on en croit les rendus qui auraient fuité, le design resterait pour autant simple et élégant, ce qui ferait de l’appareil un accessoire parfait pour sortir, par exemple.

En ce qui concerne la fiche technique et les composants de ce Fibit Luxe, il semblerait que l’appareil soit équipé d’un GPS, d’un cardiofréquencemètre et qu’il soit étanche, parfait donc pour celles et ceux qui voudraient aller nager avec. À l’heure actuelle, impossible de savoir quand ce Fitbit Luxe sera annoncé mais les rendus ci-dessus semblent plutôt bien finis, ce qui laisserait entrevoir un lancement prochain.

Il sera intéressant de voir si cet appareil utilise Google Wear OS, dans la mesure où Google a racheté Fitbit, mais l’interface semble indiquer autre chose. À suivre !