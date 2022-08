Fitbit mettra fin à la synchronisation PC cet automne

Fitbit va faire disparaître la synchronisation PC et Mac cet automne. Avec elle disparaît une option de transfert de la musique, laissant les utilisateurs avec deux services compatibles : Deezer et Pandora.

Nos appareils électroniques, quels qu’ils soient, n’ont qu’une durée de vie assez limitée. Cela est vrai pour plusieurs raisons. La plus évidente est peut-être la durée de vie des composants en eux-mêmes, lesquels montrent souvent des signes de faiblesse après quelques années. Mais nos gadgets peuvent aussi devenir obsolètes, voire totalement inutiles, si la partie logicielle les délaisse. C’est ce qui arrivera, d’une certaine manière, aux appareils Fitbit.

Fitbit a décidé de mettre fin à une fonctionnalité pourtant très intéressante, la synchronisation avec les PC et Mac. Sur une page d’aide découverte par 9to5Google, l’entreprise explique qu’elle supprimera l’option de synchronisation des trackers via son application Connect à compter du 13 octobre 2022. Après cette date, la seule manière de transférer les données de votre appareil Fitbit sera de passer par l’application mobile Fitbit.

Et si la disparition de cette fonctionnalité ne devrait pas affecter énormément d’utilisateurs, cela signifie qu’il y aura un moyen de moins pour transférer vos chansons préférées sur votre appareil pour les écouter hors connexion.

“Le 13 octobre 2022, nous supprimerons l’option de transfert de playlists sur votre tracker Fitbit via l’ordinateur”, explique l’entreprise sur une autre page d’aide. “Vous pouvez continuer de lire votre musique stockée sur votre montre et transférer de la musique sur votre montre via les apps Deezer et Pandora.”

Autrement dit, si vous utilisez votre tracker ou montre Fitbit pour écouter votre musique, vous devrez vous contenter de l’un des deux services pris en charge, Deeze et Pandora, qui ne sont pas parmi les plus populaires du moment. Avec la Pixel Watch qui offrira une intégration Fitbit plus poussée, il ne devrait pas y avoir de problèmes avec les futurs wearable Fitbit, mais c’est un aspect à prendre en considération si pour vous la lecture de musique depuis l’appareil est importante.