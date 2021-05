Fitbit introduit la double authentification pour protéger votre compte

Mieux vaut rajouter une deuxième couche de sécurité via la double authentification (2FA), lorsque celle-ci est disponible, pour protéger ses comptes numériques. Aujourd'hui, c'est Fitbit qui s'y met.

Si le mot de passe règne en maître aujourd’hui parmi les méthodes de protection de nos comptes numériques, celui-ci est loin, très loin d’être fiable. Mieux vaut rajouter une deuxième couche de sécurité via la double authentification (2FA), lorsque celle-ci est disponible. Aujourd’hui, c’est Fitbit qui s’y met. Explication.

Fitbit se met à son tour à la double authentification

À l’heure actuelle, la grande majorité des services en ligne utilisent encore la traditionnelle combinaison nom d’utilisateur et mot de passe pour permettre de se connecter. Ils sont cependant de plus en plus nombreux à avoir introduit une couche de sécurité supplémentaire via l’authentification à deux facteurs (2FA) qui aide à protéger un compte dans l’éventualité ou quelqu’un serait parvenu à mettre la main sur votre mot de passe.

Mieux vaut tard que jamais

Cela étant dit, Fitbit n’a jamais proposé cette fonctionnalité. Jusqu’à aujourd’hui tout du moins. Les utilisateurs Fitbit qui pouvaient se sentir mal à l’aise face à ce manque seront certainement ravis d’apprendre que, selon un rapport de 9to5Google, l’entreprise a commencé à déployer la fonctionnalité à ses utilisateurs.

L’utilisation du 2FA chez Fitbit passe toujours par le SMS, ce qui est une bonne chose, mais il vous faudra donc renseigner un numéro de téléphone pour pouvoir en profiter. Et comme 9to5Google le précise, la vérification par SMS n’est pas ce qui se fait de mieux dans la mesure où il peut être possible pour une personne malintentionnée de contourner le système. Ceci étant dit, c’est un bon dans le bon sens, assurément.

Si vous ne voyez pas encore cette option dans votre compte, pas de panique. Comme c’est souvent le cas, les déploiements se font progressivement. Patience. Davantage d’informations sur le 2FA et comment l’activer pour votre appareil peuvent être trouvées sur le site de Fitbit.