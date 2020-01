Fitbit et Garmin sous le coup d’une enquête aux États-Unis suite à une plainte de Philips

Les guerres de brevets sont légion dans le monde de la tech. Les géants s'attaquent les uns les autres en justice au motif que untel ou untel aurait violé tel ou tel brevet dans tel ou tel produit. Aujourd'hui, aux États-Unis, Philips accuse Fitbit et Garmin.

Cette nouvelle année ne commence pas de la meilleure des manières pour certains fabricants d’appareils wearable. En effet, l’US International Trade Commission (ITC) vient de donner son accord pour enquêter sur Fitbit, Garmin, le distributeur Ingram Micro est deux fabricants chinois, Inventec et Maintek suite à une plainte déposée par Philips pour violation de brevets. Des appareils de Fitbit et Garmin violeraient plusieurs brevets notamment en ce qui concerne le suivi de l’activité, les alarmes et la détection de mouvement.

Selon Philips, les négociations avaient démarré avec ces sociétés depuis maintenant trois ans. Dans l’incapacité de parvenir à un accord, la marque a décidé de passer en justice. La plainte originale a été déposée en Décembre. Si elle devait aboutir, cela pourrait mener à des taxes voire des bannissements des appareils reconnus comme violant les brevets de Philips. Les plaintes déposées à l’ITC permettent souvent aux sociétés d’obtenir un verdict rapide (contrairement aux procès au civil qui prennent souvent plusieurs années) et mettent davantage de pression aux cibles.

Évidemment, du côté des accusés, cette plainte est sans fondement. Un porte-parole de Fitbit déclarait notamment à Reuters que les déclarations de Philips étaient “sans aucun mérite” et montraient “l’incapacité à réussir” de la société hollandaise sur le marché du wearable. Garmin, de son côté, n’a pas encore commenté. Philips est arrivé relativement tard sur le segment des trackers d’activité. Sa Health Watch fut commercialisée en 2016, longtemps après que Fitbit, Garmin et les autres étaient en place. Certes, cet appareil était plutôt spécialisé, les prévisions de vente n’étaient pas très élevées mais Philips n’est jamais parvenu à tirer profit de l’explosion de ce marché et à tenir tête aux deux géants du secteur que sont Samsung et Apple…