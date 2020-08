Firewatch : le projet d’adaptation au cinéma est de nouveau sur les rails

L'adaptation cinématographique du jeu d'aventure narratif Firewatch par le studio Campo Santo est relancée.

Annulé seulement un an après son annonce suite au rachat de Good Universe par Lionsgate, le portage de Firewatch sur le grand écran va finalement renaître de ses cendres grâce à la société de production Snoot Entertainment (Little Monsters, Corporate Animals, Blindspotting, One Night In Miami). Keith Calder, Jess Wu Calder, Sean Vanaman et Jake Rodkin seront les producteurs exécutifs du long-métrage qui retracera l’histoire d’Henry, un garde forestier brisé par la vie qui se ressource dans la nature sauvage du Wyoming connecté en temps réel avec sa superviseure, Delilah, via une radio. Acclamée par la critique, la création indépendante de Campo Santo s’est écoulée à plus de 2,5 millions d’exemplaires depuis son lancement sur PS4 et PC, puis sa sortie sur Xbox One et Nintendo Switch.

Firewatch au cinéma, le projet n’est pas abandonné

“Jess et Keith sont des producteurs de films visionnaires et assidus qui ont un goût irréprochable pour les jeux vidéo“, a déclaré Sean Vanaman, le fondateur de Campo Santo, filiale de Valve. “Comme lorsque nous avons rencontré Joe Drake et l’équipe de Good Universe en 2016, nous avons su dès notre première conversation avec Jess et Keith qu’ils feraient d’excellents partenaires. Nous n’avons aucun doute sur leur expertise, leur goût et leur passion et nous supposons que notre expérience en tant que développeurs de jeux vidéo fera de nous des partenaires de production de premier ordre.”

“Firewatch est une réalisation étonnante, une oeuvre d’art magnifique et déchirante” a expliqué Jess Wu Calder. “Je suis ravi que Sean et Jake nous laissent ruiner leur jeu vidéo parfait en le transformant en film et/ou en série télévisée.”

