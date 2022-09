Firewall Ultra, le nouveau FPS multijoueur de First Contact Entertainment

First Contact Entertainment veut repousser les limites de la réalité virtuelle avec Firewall Ultra.

Annoncé pour le PlayStation VR2, Firewall Ultra se déroulera cinq ans après les événements de Firewall Zero Hour et tirera parti des caractéristiques uniques du casque de réalité virtuelle de Sony pour offrir une toute nouvelle expérience avec des visuels HDR 4K, un suivi oculaire pour permettre un échange intuitif des armes et des indicateurs ATH/HUD, des modèles de personnages entièrement refaits et des cartes repensées qui offrent de nouvelles zones ainsi que de nouvelles textures.

La licence Firewall évolue avec Firewall Ultra

Frank Marm, responsable de la communauté chez First Contact Entertainment, a déclaré :

Au cours des quatre dernières années, nous avons écouté notre communauté et sommes heureux de vous annoncer que vous jouerez à Firewall Ultra sur des serveurs dédiés. Nous avons aussi ajouté des manches au jeu. Pour gagner, vous devrez remporter deux manches sur trois. En outre, nous proposons une toute nouvelle expérience PvE. Préparez-vous également à du contenu post-lancement, comme de nouveaux contractuels, ainsi que de nouvelles cartes et armes (…) Pour beaucoup, Firewall Zero Hour est bien plus qu’un simple jeu. C’est un point de rendez-vous pour une famille virtuelle, un lieu où se faire de nouveaux amis ou une échappatoire vers un autre monde depuis le confort de son salon. Beaucoup de nos joueurs nous accompagnent depuis la sortie. Ils sont très prompts à aider les nouveaux venus, et certains ont créé des contenus extraordinaires (que nous ne nous laçons pas d’admirer sur le téléviseur de notre salle de pause). Vous voir grandir et évoluer est un vrai plaisir, et nous sommes ravis de vous proposer une nouvelle expérience avec Firewall Ultra.

Un trailer pour Firewall Ultra

Firewall Ultra sortira l’année prochaine sur le PS VR 2, le casque de réalité virtuelle nouvelle génération de la PS5.