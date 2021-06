Firefox se refait une beauté et devrait moins vous distraire

Firefox se refait aujourd'hui une petite beauté. Outre le design en lui-même, Mozilla souhaite un navigateur qui vous distrait moins et vous fasse aller à l'essentiel. Voici les changements.

Les navigateurs web sont aujourd’hui de véritables couteaux suisses. Certains y passent leurs journées. Il faut dire qu’au fil des années, leurs fonctionnalités se sont très largement étendues, et avec la prise en charge des extensions, les possibilités sont infinies, ou presque. Firefox se refait aujourd’hui une petite beauté. Voici les changements.

Firefox se refait une beauté

Cela n’arrive finalement pas très souvent que les navigateurs web retravaillent leur design en profondeur. La dernière version en date de Firefox s’y attaque et Mozilla affirme être devenu obsédé par la volonté de réduire “les distractions, les clics inutiles et le temps perdu”. Pour ce faire, l’une des choses que vous remarquerez avec cette nouvelle version, c’est que les notifications prennent moins de place. Vous verrez aussi moins d’alertes et de messages et lorsque ceux-ci apparaissent, Mozilla affichera un design “clean and clear” et un langage particulier pour les rendre moins désagréables.

Avec pour objectif de moins vous distraire et de vous rendre plus efficace

Dans le cadre de ce redesign, les onglets ont aussi été retravaillés. Ceux-ci arborent désormais un look en courbe et semblent flotter légèrement au-dessus de la barre de menu. Mozilla a procédé ainsi pour inciter les utilisateurs à les réarranger comme ils le souhaitent. L’onglet actif, lui, sera légèrement plus lumineux que les autres. Et pour éliminer les distractions, l’entreprise a aussi rendu plus accessible la fonctionnalité pour couper le son ou l’activer. Il suffit désormais de cliquer ou tapoter sur l’onglet en question.

Mozilla a aussi simplifié la barre d’outils et les menus. L’entreprise explique avoir consolidé les menus supplémentaires pour ordonner tout cela et placer les actions les plus utilisées là où elles sont les plus accessibles. Par ailleurs, l’icône bouclier dans la barre d’URL se mettra désormais à briller pour indiquer que les protections améliorées de la vie privée de Firefox sont activées. À ce sujet, Mozilla a aussi modifié quelque peu les choses. La fonctionnalité de protection totale contre les cookies est désormais activée par défaut lorsque l’on utilise cet outil. Cela signifie que Firefox stockera tous les cookies séparément pour que les sites que vous visitiez ne puissent partager l’information.

Sur iOS, Mozilla a porté une attention toute particulière à réduire le nombre d’étapes nécessaires pour atteindre certaines fonctionnalités importantes. Comme l’entreprise l’explique, le navigateur est votre fenêtre vers l’Internet. Vous n’êtes peut-être pas là pour le voir vraiment, mais avoir le navigateur peut considérablement améliorer ou dégrader l’expérience de surf. Microsoft et Google travaillent continuellement à peaufiner le leur. Vous pouvez télécharger la dernière version en date de Firefox sur desktop, Android et iOS.