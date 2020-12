Firefox se met à jour et devient optimisé pour la puce Apple M1

Apple s'est lancé dans un projet colossal en voulant concevoir ses propres processeurs. Les impacts d'une telle nouveauté étaient énormes. Et pas uniquement en termes matériels. Le logiciel allait aussi être grandement impacté.

Lancer sur le marché un tout nouveau genre de processeur n’est pas une mince affaire. Il faut déjà bien évidemment avoir les connaissances techniques pour ce faire amis il faut aussi, si l’on veut que le succès soit au rendez-vous, proposer des solutions techniques pour que les logiciels existants puissent être compatibles. Et ce assez facilement. Ce qu’a bien sûr fait Apple en préparant le lancement de sa puce Apple Silicon M1.

Firefox est désormais optimisé pour la puce Apple M1

Parmi les principales craintes quant au fait qu’Apple décide d’abandonner Intel pour fabriquer ses propres processeurs, on retrouvait logiquement la compatibilité des applications existantes. Après tout, les développeurs se sont habitués à développer des applications pour les plates-formes x86, ce qui signifie qu’ils doivent désormais passer davantage de temps et de ressources pour créer la même chose pour la puce M1, une puce basée sur l’architecture ARM.

Cela étant dit, Apple a fait en sorte que ces nouvelles puces M1 s’intègrent assez facilement dans le paysage existant. Et si vous êtes utilisateur de Firefox, vous serez probablement ravi(e) d’apprendre que Mozilla vient de déployer une mise à jour de son navigateur offrant justement la prise en charge native de cette puce M1. Autrement dit, sur le papier tout du moins, cette version devrait être bien plus performante que celle simplement traduite de la version x86 via l’outil Rosetta 2.

Avec des performances annoncées en nette hausse

Selon le communiqué de Mozilla, cette dernière version en date de Firefox se lance 2,5 fois plus rapidement, et les applications web sont aussi deux fois plus réactives. Il faudra attendre des tests dans des conditions réelles pour jauger de la véracité de ces déclarations mais si vous avez l’une de ces nouvelles machines Apple disposant d’une puce M1, n’hésitez pas à tester. La fondation affirme aussi que la version M1 de Firefox permet de réaliser de jolies économies de batterie. Et avec l’autonomie déjà impressionnante des MacBook M1 d’Apple, voilà qui est très intéressant.