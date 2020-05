Firefox Private Relay : une fonction expérimentale pour tenter de vous débarrasser du spam

Si l'email est aujourd'hui extrêmement populaire, nos boites de réception sont malheureusement aussi bombardées de spams. Et ce alors que de nombreuses mesures contre cette pratique sont déjà en place. Firefox teste une nouvelle fonctionnalité en ce sens.

Il est aujourd’hui très facile d’avoir un boite mail bombardée de spam. La cause de ces messages indésirables se trouve dans les fréquentes fuites de bases de données ainsi que dans les agissements de publicitaires peu scrupuleux. Trouver des adresses email n’a rien de très compliqué aujourd’hui, et dans le tas, un jour ou l’autre, il peut y avoir la vôtre. Mozilla teste aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité pour tenter d’endiguer le problème.

Firefox Private Relay, future nouvelle arme de lutte contre le spam

Selon un nouveau rapport de Gizmodo, Firefox s’est doté d’une nouvelle fonctionnalité expérimentale baptisée Private Relay. Le principe est le suivant : lorsqu’un formulaire en ligne vous demande une adresse email, Firefox vient générer une adresse email anonyme que vous pouvez utiliser et les emails envoyés à cette adresse seront ensuite redirigés vers votre adresse email “réelle”. Autrement dit, dans le cas où cette adresse email générée de manière purement aléatoire commercerait à recevoir des spams ou tout autre emails non sollicités, il vous sera facile de couper l’approvisionnement à la source en désactivant l’adresse en question.

Une fonctionnalité cela dit encore loin d’être prête

Voilà qui devrait simplifier sensiblement le processus par rapport à toutes ces fois où c’est votre adresse email perso, voire professionnelle, qui se retrouve inondée de spams. Difficile, voire impossible d’identifier la source de ces nuisances et donc d’y mettre en terme. Avec un tel fusible, il deviendra facile de retrouver une boîte de réception propre. Dans une déclaration transmise à Gizmodo, un porte-parole de Mozilla déclarait notamment : “Private Relay est actuellement dans une phase très expérimentale. Soyez en tous les cas assurés que nous partagerons davantage d’informations lorsque la fonctionnalité sera prête à être testée par un plus large public.” Voici en tous les cas une nouvelle arme potentielle face au spam. Et celle-ci s’annonce très intéressante. À suivre !