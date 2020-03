Firefox peut vous protéger nativement contre le tracking de Facebook

Nous passons aujourd'hui un temps considérable sur Internet. Et nous y sommes surveillés. Par certains géant de la tech, notamment, comme Facebook, qui peut tout savoir ou presque de vos sessions sur le web. Firefox propose une solution native.

Nombreux sont celles et ceux qui utilisent Facebook au quotidien et ce malgré le fait que nous sachions que la plate-forme suit les internautes. Cela étant dit, il existe aujourd’hui plusieurs méthodes pour s’en protéger. Si vous souhaitez utiliser Facebook sans que la firme de Menlo Park ne puisse tout savoir de vos activités sur le web, la dernière version en date du navigateur Mozilla Firefox pourrait vous intéresser.

Firefox contient Facebook nativement dans sa dernière version

En effet, dans cette dernière version de Firefox, la fondation Mozilla a introduit une nouvelle extension baptisée Facebook Container. Comme son nom le laisse entendre, il s’agit d’un container parfaitement isolé dans lequel Facebook peut être lancé. Une fois activé, Facebook n’est plus en mesure de suivre à la trace vos sessions de surf sur des sites autres que le sien. Sont notamment bloqués les fonctions de login via Facebook, les boutons J’aime et les commentaires. À noter, Mozilla précise qu’il est possible de définir des exceptions pour des sites particuliers si vous le souhaitez.

Le réseau n’est alors plus en mesure de suivre votre activité ailleurs sur le web

Et ce Facebook Container n’est pas limité qu’au seul site Facebook. Il fonctionne de même avec les autres produits Facebook, comme Instagram et Facebook Messenger. Voilà qui pourrait être pratique. Cela étant dit, difficile de savoir si la plate-forme perdra de quelconques fonctionnalités en étant ainsi contenu. Si vous vous servez du réseau social uniquement pour prendre des nouvelles de vos proches, famille ou amis, cela ne devrait pas poser le moindre souci. Cette extension pourrait s’avérer extrêmement pratique au quotidien. Vous devriez pouvoir ainsi reprendre un peu plus la main sur vos données personnelles. Ce qui est toujours bon à prendre.