Firefox avertit désormais si l’un de vos mots de passe a fuité

On passe aujourd'hui énormément de temps sur Internet et de fait, sur son navigateur web. Ces logiciels ont énormément progressé ces dernières années, intégrant d'innombrables fonctionnalités et autres mesures de sécurité. Firefox les multiplie.

Dans l’idéal, il convient de crée un mot de passe complexe différent pour chaque compte que vous souhaitez utiliser en ligne. Malheureusement, au quotidien, c’est assez contraignant dans la mesure où l’on ne peut pas se souvenir de ces mots de passe – à moins bien sûr, d’utiliser un gestionnaire de mots de passe performant -. Il n’est donc pas surprenant de constater que la majorité des internautes utilisent des mots de passe trop simples et surtout les réutilisent sur leurs différents comptes. Firefox vous aide encore davantage aujourd’hui.

Firefox avertit si l’un de vos mots de passe s’est retrouvé dans la nature

Pour empêcher cela, et surtout limiter au maximum les conséquences de cette mauvaise habitude, Mozilla vient de mettre à jour son navigateur web Firefox. Cette nouvelle version embarque notamment des fonctionnalités de sécurité améliorées. Est notamment désormais disponible la possibilité de détecter lorsque l’un des mots de passe que vous utilisez aurait fuité ou si vous utilisez un mot de passe identique à un mot de passe qui aurait fuité. Par exemple, si vous utilisez le mot de passe “123456” – ce que vous ne devez absolument jamais faire ! – et que ce mot de passe s’est retrouvé dans la nature suite à un vol de données sur un site tiers parce que quelqu’un utilisait ce même mot de passe, Firefox vous le fera savoir.

Ce qui ne doit pas empêcher d’utiliser des mots de passe complexes et uniques

En effet, une fois le mot de passe connu, il peut être relativement facile de retrouver le nom d’utilisateur, lequel est assez souvent l’adresse email. Mozilla tient aussi à rassurer ses utilisateurs que Firefox ne connait pas vos mots de passe. Le navigateur se contente de vérifier vos mots de passe chiffrés par rapport à sa base de données des sites et comptes qui ont fuité. Cela étant dit, même si cette fonctionnalité a le mérite d’exister et qu’elle est effectivement bienvenue, vous avez tout intérêt à créer des mots de passe forts et uniques pour vos différents comptes. Le gestionnaire de mots de passe doit devenir votre nouveau meilleur ami.