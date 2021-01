Firefox 85 part en guerre contre les supercookies

La navigation sur le web est aujourd'hui une véritable expérience en elle-même tant les navigateurs web sont évolués. Firefox œuvre à préserver votre vie privée. Nouvel exemple avec la prochaine mise à jour majeure.

Le web serait bien différent sans ses cookies. Ceux-ci existent depuis longtemps mais leur utilisation a beaucoup dévidé ces dernières années, permettant aujourd’hui à certains de vous suivre à la trace, de tout savoir de vos sessions. Et cela ne peut plus durer. Certains navigateurs ont décidé de passer à l’action. C’est le cas de Firefox qui s’attaque aux supercookies dans sa nouvelle version majeure.

Firefox 85 s’attaque aux supercookies

Les cookies ont été introduits sur le web il y a de nombreuses années. À l’origine, il s’agissait de permettre aux sites web de se souvenir d’un certain nombre d’éléments vous concernant vous et votre activité sur les sites, pour ne pas avoir à tout recommencer chaque fois que vous revenez sur un site, par exemple.

en les isolant pour empêcher les abus

Cela étant dit, bien que les cookies soient toujours utiles, des entreprises utilisent aujourd’hui ces cookies pour suivre très précisément votre activité et avec ces données, vous servir des publicités personnalisées, ce qui peut paraître intrusif, à juste titre. La bonne nouvelle, c’est que Mozilla travaille depuis un certain temps à limiter les possibilités des cookies. Dans Firefox 85, la fondation Mozilla s’attaque plus précisément aux supercookies.

Les supercookies sont des cookies, comme leur nom l’indique, mais des cookies “cachés”. Cela signifie que même si vous videz le cache de votre navigateur, il est possible que ces supercookies restent présents sur votre machine. Avec Firefox 85, Mozilla veut limiter au maximum leurs pouvoirs en les isolant. Pour ce faire, le navigateur partitionne les caches utilisés par les sites de premier niveau, qu’il s’agisse du cache HTTP, du cache d’image, de favicon, HSTS, OCSP, feuilles de style, polices, DNS, HTTP Authentication, Alt-Svc et certificats TLS.

Au final, cette fonctionnalité devrait empêcher les abus liés aux supercookies sans pour autant mettre à mal leur utilité première. Si vous accordez de l’importance à la protection de votre vie privée, alors Firefox 85 pourrait vous intéresser.