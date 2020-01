Firefox 72 : mode Picture-in-Picture, protection de l’empreinte numérique et plus

Deuxième navigateur le plus populaire derrière Google Chrome, Firefox met l'accent sur la protection de la vie privée. La dernière version en date renforce encore plus cet engagement.

Le navigateur web de la Mozilla Foundation ne cesse d’évoluer dans le bon sens, plus intéressé par la protection de ses utilisateurs que par la récolte de leur données à des fins de monétisation. Il y a près d’un an, Firefox 65 permettait de bloquer les cookies par défaut déposé par les sites web, ce que Firefox 69 affinait encore. Entre les deux, le web browser a gagné 80% de vitesse en plus dans le traitement des pages web avec la version 67. Enfin la version 70 s’étoffait pour bloquer les traqueurs et scripts de minage de crypto-monnaies tout en divisant la consommation énergétique par trois sur macOS. La mise en ligne de la version 72 aujourd’hui reste dans cette lignée de protection de l’utilisateur puisque le navigateur se pare d’une fonction de protection de l’empreinte numérique. Auparavant, il était nécessaire de s’équipe d’une extension telle que “Canvas Blocker”.

Un suivi des utilisateurs par les tiers réduit

Car si les cookies permettaient aux sites web d’identifier les utilisateurs de retour sur un site, leur blocage n’empêchait pas les pages les plus pernicieuses de construire un profil grâce aux API HTML5. En effet, selon la taille de la fenêtre du navigateur, le système d’exploitation, le navigateur lui-même (chacun utilise différents moteurs de traitement d’image), le niveau de compression d’une image et le rendu final, il est tout à fait possible de générer un profil unique. Il est possible de tester si votre empreinte est unique en se rendant sur browserleaks.com/canvas.

Ajout de PiP et notifications revues

Dorénavant sur Firefox, cette récolte de données est compromise. La version 72 apporte aussi une gestion différente des notifications qui au lieu d’apparaître dans une fenêtre pop-up s’afficheront une bulle dans la barre d’adresse. Moins intrusive, cette méthode divertit moins lors de la navigation et conserve la possibilité de s’abonner ou non aux actualités d’un site. Enfin, dernière nouveauté et pas des moindres, un mode Picture-in-Picture fait son apparition sur macOS et Linux. Celui-ci permet d’ouvrir une vidéo dans une fenêtre flottante tout en poursuivant la navigation dans la fenêtre principale. Firefox 72 est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs sur le site officiel.