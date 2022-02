Fire Emblem Warriors : Three Hopes, un spin-off à la sauce musô

Une histoire originale située dans l'univers de Fire Emblem : Three Houses.

Edelgard von Hresvelg de l’Empire Adrestien, Dimitri Alexandre Blaiddyd du Saint Royaume de Faerghus et Claude von Riegan de l’Alliance de Leicester sont de retour pour démontrer leurs prouesses martiales (à coups de hache, lance ou arc) et réserver un meilleur avenir à Fódlan : “Participez à des batailles mêlant action/stratégie, contrôlez directement votre personnage et donnez des ordres à vos alliés pour décider où mener l’assaut selon l’évolution de la bataille. Profitez ensuite des instants de répit entre chaque affrontement pour interagir avec les personnages.”

Un trailer pour Fire Emblem Warriors : Three Hopes

Fire Emblem Warriors : Three Hopes sortira le 24 juin prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Une édition limitée avec le jeu en physique inclura un artbook, une carte de Fódlan en tissu, un ensemble de cinq figurines en acrylique et un ensemble de cartes postales.