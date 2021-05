Finch : la plateforme Apple TV+ met la main sur un film de science-fiction avec Tom Hanks

Le long-métrage Finch produit par Amblin Entertainment sera diffusé sur Apple TV+ dans le courant de l'année.

Alors qu’il devait être distribué par Universal et sortir au cinéma cet été sous le nom de Bios, Apple a finalement obtenu les droits de distribution du film Finch pour sa plateforme de streaming. Le géant américain prévoit également de le diffuser dans quelques salles obscures aux Etats-Unis. Il est réalisé par Miguel Sapochnik, qui a dirigé certains des épisodes les plus ambitieux de Game of Thrones, notamment l’épisode “Battle of the Bastards” de la saison 6 qui lui a valu le premier de ses deux Emmys pour la série de HBO. Le scénario est signé Craig Luck, qui en est à sa première expérience, et Ivor Powell, qui a été producteur associé de Blade Runner et Alien.

Apple Lands Another Tom Hanks Film; ‘Finch,’ Formerly Titled ‘Bios’ To Likely Release In Awards Season https://t.co/Ass3EDGDUr — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 3, 2021

Dans Finch, un homme, un robot et un chien forment une famille improbable, l’homme essayant de s’assurer que son compagnon canin bien-aimé sera pris en charge après son départ. Hanks incarne le personnage principal, un ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un cataclysme solaire qui a transformé le monde en terrain vague. Il vit dans un bunker souterrain depuis une dizaine d’années et s’est construit un monde bien à lui qu’il partage avec son chien, Goodyear. Il crée un robot (joué par Caleb Landry Jones de Get Out) pour veiller sur Goodyear lorsqu’il ne pourra plus le faire. Alors que le trio s’embarque dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer à sa création la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie.

Apple TV+ se prépare à prendre de l’ampleur

Bien qu’elle n’ait qu’un peu plus d’un an d’existence sous la direction de Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, responsables mondiaux de la vidéo chez Apple, et de Matt Dentler, responsable des longs métrages, Apple TV+ se fait petit à petit une place dans le milieu des services de SVOD en adoptant de manière sélective et agressive des produits de qualité et en remportant des victoires allant du contrat d’enregistrement Sundance pour CODA, lauréat du festival, au documentaire de Billie Eilish, à Emancipation, avec Antoine Fuqua dans la peau de Will Smith, à Killers of the Flower Moon, réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, et à Swan Song, avec Mahershala Ali et Naomie Harris.