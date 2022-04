Finalement pas de Touch ID sous l’écran dans l’iPhone avant 2025 ?

Pas de Touch ID sous l'écran de l'iPhone en 2023 ni 2024 ? Le verra-t-on seulement un jour ?

Face ID est une solution très efficace de protection biométrique. Et avec les modifications et améliorations effectuées par la firme de Cupertino ces dernières années sur cette technologie, c’est devenu une vraie barrière contre les intrusions, mais il est difficile de nier la praticité au quotidien d’utiliser sa simple empreinte digitale pour déverrouiller son smartphone. Et malheureusement, il semblerait que Touch ID puisse ne jamais revenir dans les iPhone haut de gamme de la marque à la pomme ou, tout du moins, pas avant très longtemps.

Pas de Touch ID sous l’écran de l’iPhone en 2023 ni 2024 ?

Dans un récent tweet, l’analyste très réputé Ming-Chi Kuo revient sur sa prédiction de voir arriver un Touch ID sous l’écran de l’iPhone en 2023. D’après lui, la chose ne serait plus possible. Pire encore, il ne faudrait pas non plus attendre cette innovation avec la génération de 2024. Et avec ces reports qui ne font que s’enchaîner, il serait peut-être bon, aujourd’hui, de tout simplement arrêter d’espérer voir un jour un Touch ID embarqué sous l’écran de l’iPhone.

Le verra-t-on seulement un jour ?

Ming-Chi Kuo suggère que l’introduction de la prise en charge du masque par Face ID dans la dernière mise à jour iOS 15 pourrait être la raison derrière le report de cette fonctionnalité. L’une des raisons pour lesquelles les capteurs d’empreinte digitale sont plus pratiques au quotidien, c’est parce que nous n’avons pas besoin de regarder le téléphone pour le déverrouiller. Et dans la mesure où les gens sont encore très nombreux à porter un masque aujourd’hui, cela offrirait aux utilisateurs une alternative très intéressante, et pratique, pour déverrouiller leur iPhone.

Dans tous les cas, Apple utilise toujours sa fonctionnalité Touch ID dans d’autres produits, comme les Mac et certains iPad, mais il ne serait pas surprenant de voir la firme de Cupertino l’abandonner pour se concentrer uniquement sur Face ID.