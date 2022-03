Finalement pas de nouveaux Apple iMac Pro et Mac Pro en 2022 ?

Les nouveaux iMac Pro et Mac Pro finalement pas disponibles en 2022 ? C'est ce que croit savoir l'analyste Ming-Chi Kuo.

Si l’on en croit les dernières rumeurs en date, Apple devrait lancer un certain nombre de nouvelles machines Mac cette année. Avec de nouveaux iMac Pro et Mac Pro qui arriveraient plutôt en fin d’année. Malheureusement, pour les professionnels qui attendent avec impatience ces nouvelles machines, il semblerait qu’il faudra patienter un peu plus longtemps encore.

C’est en tous les cas ce qu’annonce le toujours très bien informé analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities. Ces deux machines ne devraient finalement pas arriver avant 2023. Difficile de savoir si cela signifie que ces appareils pourraient tout de même être annoncés en 2022, mais disponibles à la vente qu’en 2023 ou s’ils ne seront que dévoilés en 2023.

Ce ne serait en tous les cas pas la première fois que la firme de Cupertino introduit un certain délai entre l’annonce officielle du produit et sa disponibilité à la vente. Par exemple, le Mac Pro d’il y a quelques années avait été annoncé durant la WWDC, mais ne fut commercialisé que bien plus tard dans le courant de cette même année. Il est donc tout à fait possible que la marque à la pomme procède de manière similaire avec ces deux nouvelles machines.

Les iMac 27 pouces et Mac Pro sont les deux dernières références du catalogue d’Apple à ne pas encore avoir eu droit à la puce Apple Silicon. Selon plusieurs rumeurs, le nouvel iMac 27 pouces serait par ailleurs baptisé iMac Pro. Difficile, à ce stade, de connaître la durée de ce report, mais dans la mesure où nous sommes encore relativement loin du dernier trimestre 2022, il va falloir patienter pour en savoir davantage. Espérons en tous les cas que la firme de Cupertino ne fera pas trop patienter les professionnels.