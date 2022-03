Finalement, le moniteur LG 5K UltraFine n’a pas été arrêté

Le moniteur LG 5K UltraFine est toujours produit, les deux références seront bien toujours proposées sur l'Apple Store.

Suite à l’officialisation de l’Apple Studio Display, nous constations la disparition du moniteur LG 5K UltraFine sur l’Apple Store. Nous ne pouvions alors que penser que la commercialisation du produit avait été stoppée, comme c’est souvent le cas au lancement d’une nouvelle génération. Il semblerait qu’il n’en soit finalement rien. Apple et LG n’en ont apparemment pas encore terminé avec ces moniteurs.

Le moniteur LG 5K UltraFine est toujours produit

C’est tout du moins ce qu’annonce un rapport de The Wall Street Journal. LG a déclaré au quotidien américain que ses moniteurs 5K UltraFine étaient toujours produits et commercialisés. Il semblerait que leur disparition de l’Apple Store était tout simplement due à une rupture de stock. Ceux-ci sont donc bel et bien encore produits et vendus dans le commerce.

Sachez cependant que, à cause d’une pénurie de composants, LG n’a pas pu fournir de nouveaux stocks aussi rapidement qu’il l’aurait souhaité, mais l’entreprise espère bien pouvoir le faire dès le mois prochain.

Les deux références seront bien toujours proposées sur l’Apple Store

Quant à savoir pourquoi quelqu’un pourrait vouloir acheter cet écran LG 5K UltraFrine plutôt que le flambant neuf Studio Display, sachez que ce produit est vendu 300 $ de moins que le moniteur de la marque à la pomme. Ce qui en fait un périphérique parfait pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de la webcam ou des haut-parleurs intégrés ni de la puce A13 Bionic.

Ces deux écrans offrent la même résolution, à savoir 5K. Autrement dit, si vous cherchez un écran 5K un peu plus abordable, peut-être avez-vous intérêt à attendre que le LG 5K UltraFine revienne en stock plutôt que d’investir dans l’Apple Studio Display – qui par ailleurs fonctionne en mode très dégradé avec une machine Windows -.