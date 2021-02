Final Fantasy XIV : un portage sur Xbox n’est toujours pas prévu

La version Xbox de Final Fantasy XIV est plus incertaine que jamais.

Entre l’extension Endwalker de Final Fantasy XIV et le développement de Final Fantasy 16 sur PS5, il est difficile de dire que le producteur japonais Naoki Yoshida se la coule douce. Malgré la nouvelle stratégie de Microsoft avec son abonnement en ligne payant, le MMORPG de Square Enix n’est toujours pas planifié sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Yoshida-san estime que ce retard vient principalement de l’argent et du temps que demande ce portage : “Nous fournissons du contenu sur une base assez régulière et notre cycle est plutôt condensé. Et c’est une cadence assez stable que nous continuons à suivre… Nous devons penser à une planification à long terme avec des plateformes supplémentaires, nous avons besoin de tests supplémentaires pour cette plateforme particulière. Ainsi, la quantité de ressources à allouer augmente de manière exponentielle (…) Il est vraiment crucial de comprendre comment la monétisation va s’imbriquer avec le gameplay réel. Si l’on regarde quelques exemples récents, il semble que les studios se lancent dans des éléments de monétisation et se démènent pour le faire lorsque le jeu est disponible. Cela semble être tout un défi pour ceux qui viennent des jeux sur console.”

Le futur de Final Fantasy XIV sur Xbox ?

Si la porte n’est pas encore fermée, il faudra patienter encore quelques années pour que cela puisse prendre forme. Néanmoins, il n’est pas improbable que Sony finance d’autres extensions à l’avenir pour se garder l’exclusivité sur les consoles : “Il n’y a aucun obstacle au développement de la version Xbox. Nous avons pu entreprendre le développement et fournir notre service grâce aux immenses efforts que Phil Spencer a investis. Nous lui en sommes vraiment reconnaissants ! Les seuls facteurs sont la charge de travail et l’ordre des étapes. En ce qui concerne la version Xbox, je ne peux malheureusement pas dire grand-chose pour l’instant, mais simplement que nous ne pouvons pas travailler sur toutes les étapes simultanément et que nous devons suivre l’ordre pour procéder à ces choses. Puisque nous sommes actuellement impliqués dans le développement d’Endwalker et que nous préparons la version PS5 pour faire suite au service du titre sur PS4, il serait plus appréciable que nous puissions revenir sur la version Xbox une fois que les choses seront totalement réglées.”