Final Fantasy XIV Online : l’extension Endwalker arrive le 23 novembre prochain

Final Fantasy est une licence culte du jeu vidéo, avec des opus qui traversent les générations de consoles. Les fans, petits et grands, peuvent régulièrement plonger dans une nouvelle aventure, avec un contenu toujours très riche. Les joueurs de Final Fantasy XIV Online seront ainsi probablement ravis d’apprendre que l’extension Endwalker arrivera le 23 novembre prochain.

L’extension Endwalker pour Final Fantasy XIV Online datée au 23 novembre

Endwalker représente la quatrième extension de Final Fantasy XIV Online. Celle-ci vient d’être datée pour le 23 novembre 2021. Square Enix a révélé l’information durant le Digital Fan Festival 2021, événement au cours duquel le réalisateur Naoki Yoshida annonçait aussi que l’extension en question était disponible en précommande dès à présent.

Le géant du jeu vidéo avait dans un premier temps, durant une phase de bêta en février dernier, annoncé que Endwalker arriverait cet automne. Aujourd’hui, nous avons droit à une date précise et même une trailer complet, avec une nouvelle musique, composée par Masayoshi Soken (compositeur principal sur FFXIV), et introduite justement durant ce festival par Square Enix.

Déjà disponible en précommande

Square Enix a aussi révélé le deuxième job – le premier, celui de Sage, ayant déjà été annoncé – qui sera introduit avec Endwalker -. Le manieur de faux “Reaper” peut infliger des dégâts avec ses attaques de zone et invoquer des avatars pendant ses combats. De plus, le studio annonce que les Viera mâle seront désormais jouables et offre aux fans un aperçu de tout le nouveau contenu qui fera son apparition. Au menu notamment, de nouvelles villes, de nouvelles zones à explorer, de nouvelles tribus à rencontrer et de nouvelles menaces à vaincre.

Endwalker est donc disponible dès à présent en précommande sur le site de Square Enix, le PlayStation Store et Steam. L’édition standard numérique est proposée à 34,99 € tandis que l’édition collector numérique, avec quelques bonus, coûte 49,99 €. Les joueurs qui précommandent l’extension pourront profiter d’un accès anticipé, actuellement prévu pour le 19 novembre. À noter, une édition collector physique, avec en plus un coffret spécial Endwalker, une figurine de paladin de haute qualité, une collection d’illustrations & cadre, une broche d’Azem et une mini peluche Loporrite, est aussi disponible. Il vous en coûtera cependant 140 €.