Final Fantasy XIV : le MMORPG de Square Enix est l’épisode le plus rentable de la franchise

Un nouveau record et une longue longévité pour Final Fantasy XIV.

Final Fantasy XIV est désormais le jeu le plus rentable de la licence Final Fantasy après avoir atteint 24 millions de joueurs inscrits. Cette avancée majeure a été confirmée par Naoki Yoshida lors d’un récent événement où la prochaine extension Endwalker a été présentée à la presse. Le MMORPG, lancé initialement en 2010 avec un échec retentissant avant de finir par se relancer, a atteint quatre millions d’utilisateurs enregistrés en 2015 et dix millions en 2017. De plus, l’éditeur japonais Square Enix a fait savoir dans son rapport du premier trimestre 2021 que les ventes nettes ont été largement tirées par le segment MMO qui est porté par… Final Fantasy XIV.

Final Fantasy is celebrating a massive win for the franchise, as Final Fantasy XIV crosses 24 million players and record-breaking profits. https://t.co/aueeALkCRf pic.twitter.com/gESNpu1AzQ — IGN (@IGN) October 14, 2021

“Vous savez tous à quel point les choses ont été difficiles pour nous avec l’opus original“, a déclaré le game director Naoki Yoshida. “Depuis, nous avons réussi à le transformer en un titre qui apporte une contribution majeure aux bénéfices de notre entreprise. C’est peut-être malvenu de ma part de le dire, mais en termes d’activité, nous avons réussi à obtenir un grand succès. À l’avenir, nous ne regarderons pas les dépenses dans nos investissements pour faire en sorte que ce jeu continue d’être apprécié par nos fans.”

L’évolution de Final Fantasy XIV en vidéo

Final Fantasy XIV devrait être soutenu pendant au moins 10 ans.