Final Fantasy XIV : le MMORPG de Square Enix est annoncé sur PS5

Une version PS5 de Final Fantasy XIV sortira dans le courant de l'année et tirera parti des spécificités de la nouvelle console de Sony.

Avec plus de 20 millions d’aventuriers dans le monde, Final Fantasy XIV arrive sur PS5 avec des fréquences d’images considérablement améliorées, des temps de chargement plus rapides et une prise en charge de la résolution 4K. Les fans du MMORPG, supervisé par les directeurs Naoki Yoshida et Nobuaki Komoto, pourront choisir entre deux modes de jeu, l’un privilégiant la résolution et l’autre le taux d’images par secondes. Les joueurs dont le compte FFXIV possède une licence enregistrée pour la version PS4 peuvent télécharger et jouer à la version améliorée destinée à la PS5 sans frais supplémentaires. A noter qu’il n’y a pas de version boîte de la version PS5 (pour le moment ?). Si vous avez la version disque PS4, vous n’en aurez plus besoin sur PS5.

Tout nouveau joueur sur PS5 peut se joindre à la communauté grâce à la version d’essai gratuite, qui vous permet de jouer à A Realm Reborn et Heavensward jusqu’au patch 3.56. La version PS5 de Final Fantasy XIV Online arrive le 13 avril prochain avec le lancement d’une bêta ouverte, la version complète sera lancée un peu après. Les aventuriers, nouveaux comme vétérans, pourront vivre l’expérience complète avec toutes les mises à jour et améliorations que les utilisateurs de PS5 attendent. La version complète du jeu sera disponible à l’achat après la conclusion de la bêta ouverte.

Un trailer pour Final Fantasy XIV sur PS5

Voyagez dans une Éorzéa plus belle et riche que jamais

Une interface en haute résolution

Des temps de chargement éclair

Contemplez les paysages du jeu en 4K

Des performances améliorées pour rendre les affrontements encore plus équipes

Endwalker, la sixième extension de Final Fantasy XIV

Fin de l’épopée actuelle de Final Fantasy XIV avec la mise à jour 6.0, Endwalker sera le point culminant de la longue histoire de Hydaelyn et Zodiark. Le Guerrier de Lumière ira décrocher la Lune afin d’accomplir une quête palpitante qui servira à ouvrir la porte à une nouvelle aventure qui commencera à partir du patch 6.1 : “En compagnie de vos amis Héritiers de la Septième Aube, vous avez sauvé le premier reflet du déluge de Lumière. De retour dans le monde primitif, vos réjouissances sont toutefois de courte durée, car un mal du fond des âges s’apprête à déferler sur la planète. Une apocalypse mythique se profile à l’horizon et menace d’engloutir toute vie. Mais vous êtes le Guerrier de la Lumière, et armé des vœux de tous ceux que vous avez rencontrés au cours de vos voyages, vous ne reculerez devant rien, pas même un océan d’étoiles.”

Les nouveautés de l’extension Endwalker de Final Fantasy XIV :