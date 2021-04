Final Fantasy XIV : la bêta ouverte sur PS5, les étapes pour y avoir accès

La version PS5 de Final Fantasy XIV arrive bientôt via une bêta ouverte.

Si Square Enix lancera la bêta ouverte de Final Fantasy XIV sur PS5 dès le 13 avril prochain avec la mise à jour 5.5, l’éditeur japonais assure que le lancement officiel de son MMORPG sur la nouvelle console de Sony interviendra directement après la fin de cette dernière : “La date de sortie de la version PS5 sera déterminée selon le déroulement de la bêta ouverte et commencera immédiatement après la fin de celle-ci. Toutes les données de la bêta seront transférées intégralement sur la version complète du jeu et il ne sera pas nécessaire de retélécharger la version PS5. La date de sortie de la version PS5 sera annoncée sur The Lodestone. De plus, dans le cas où une maintenance devait avoir lieu à la fin de la beta ouverte, celle-ci serait annoncée séparément.”

Presenting our first look at the PlayStation®5 version of #FFXIV! Gotta load fast! Watch live 🔴 https://t.co/KMbnsqWEQ0 pic.twitter.com/NjdgfW3Mi6 — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) April 2, 2021

Les principaux ajouts prévus pour la mise à jour 5.5 de Final Fantasy XIV : nouvelles quêtes de l’épopée, nouveau raid en alliance YoRHa: Dark Apocalypse, nouveau donjon instancié “La grande prairie de Paglth’an”, suite des chroniques d’une nouvelle ère “La Complainte de Werlyt”, nouveau défi “Le Tillac des Cirrus”, nouvelle zone instanciée de Garde-la-Reine “Hauts plateaux de Zadnor”, nouveau défi irréel, épilogue de la reconstruction d’Ishgard, nouvelles commandes spéciales, nouveautés du mode exploration, nouvelles quêtes du mode nouvelle partie +, nouvelles actions d’interprétation, nouvelles montures, nouvelles mascottes ou encore nouvelles emotes.

La marche à suivre pour la bêta ouverte de la version PS5 de Final Fantasy XIV

PS5

Vous aurez accès au même contenu de jeu disponible pour les comptes d’essai gratuit.

Visitez le PlayStation Store sur votre PS5 et allez sur la page de Final Fantasy XIV

Sur la page de la boutique, appuyez sur le bouton […] et sélectionnez « Essai gratuit de Final Fantasy XIV » pour télécharger la version d’essai gratuit

Une fois le téléchargement fini, lancez la version PS5 de Final Fantasy XIV depuis l’écran de jeu

PS4 (physique)

Vous aurez accès au même contenu de jeu que sur la version PS4. Du temps d’abonnement est requis pour jouer et peut être ajouté via la Station Mog Final Fantasy XIV.

Sur votre PS5, connectez-vous avec l’identifiant Playstation Network que vous utilisez pour jouer sur la version PS4

Visitez le PlayStation Store sur votre PS5 et allez sur la page de Final Fantasy XIV

Sur la page de la boutique, appuyez sur le bouton […] et sélectionnez « Final Fantasy XIV – Mise à niveau vers l’édition PS5 (Version bêta) » pour lancer le téléchargement. Un disque de jeu n’est pas nécessaire quand vous utilisez cette version numérique

Une fois le téléchargement fini, lancez la version PS5 de Final Fantasy XIV depuis l’écran de jeu

PS4 (numérique)

Vous aurez accès au même contenu de jeu que sur la version PS4. Du temps d’abonnement est requis pour jouer et peut être ajouté via la Station Mog Final Fantasy XIV.