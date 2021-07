Final Fantasy Pixel Remaster : les portages des versions 2D ne sortiront pas en même temps

Les versions remasterisées en pixel art 2D de Final Fantasy I, Final Fantasy II et Final Fantasy III arrivent à la fin du mois sur mobiles et PC.

L’éditeur japonais Square Enix annonce que Final Fantasy I, Final Fantasy II et Final Fantasy III de la compilation Final Fantasy Pixel Remaster seront disponibles sur PC via Steam et sur les plateformes mobiles dès le 29 juillet avec des personnages et décors redessinés en pixel art en 2D (conçus par Kazuko Shibuya) ainsi que des bandes originales réarrangées, un gameplay amélioré prenant en charge les manettes et les commandes tactiles, une interface utilisateur modernisée, des options de combat automatique et une profonde immersion dans l’univers de la licence avec des suppléments comme le bestiaire, la galerie d’illustrations, le lecteur de musique et la possibilité de sauvegarder à tout moment. Bien que certains ne disposent pas encore de dates de sortie, les six opus de la saga peuvent être précommandés ensemble via le “Final Fantasy I-VI Bundle” sur la plateforme de Valve pour profiter d’une réduction plus importante que les 20% à l’unité.

Hironobu Sakaguchi, le père de la licence, déclare : “Lorsque j’ai travaillé sur les originaux, je ne pensais pas que Final Fantasy serait remastérisé près de 35 ans plus tard. L’industrie du jeu vidéo venait tout juste de naître. Et puisque personne d’autre n’en avait pris la tête, nous avons dû continuer d’avancer jusqu’au premier rang. Je me souviens que nous avions beaucoup tâtonné, à l’époque. Le fait que Final Fantasy perdure aussi longtemps me remplit de joie et de gratitude“. Yoshinori Kitase, directeur de la marque, ajoute : “À chaque fois qu’un nouveau titre Final Fantasy sort, je pense que certaines personnes aimeraient revenir aux origines de la franchise. Ce projet est né car nous voulions proposer aux fans et aux nouveaux joueurs une façon pratique de jouer à ces jeux classiques avec des graphismes et une interface utilisateur unifiés“. Le compositeur de la franchise, Nobuo Uematsu, conclut : “Cette fois, nous réarrangerons toutes les musiques. L’une de mes premières idées était de m’assurer de rester fidèle aux musiques originales, mais évidemment, je ne pouvais pas les laisser en trois tons. Elles ont donc été étoffées afin d’en faire des pistes complètes. Je me suis assuré que l’atmosphère originale était conservée et que chaque musique pouvait être écoutée séparément pour le plaisir des fans.”

Les trois premiers Final Fantasy en pixel art 2D