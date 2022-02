Final Fantasy de nouveau en essai gratuit à compter d’aujourd’hui

Final Fantasy 14 de nouveau accessible gratuitement, un essai gratuit pour se familiariser avec le MMORPG de Square Enix.

Avec le temps qu’il faut investir dans un MMORPG pour “devenir bon”, si l’on peut dire, s’équipe convenablement et pouvoir profiter de tout le contenu disponible, il est obligatoire de choisir avec précaution le ou les jeux qui auront toute votre attention. Les MMORPG sont un véritable gouffre, de temps, et parfois même d’argent, pour certains. Et Final Fantasy 14 rentre dans cette catégorie. Voici une nouvelle intéressante pour celles qui se demandent si le jeu en vaut la chandelle.

Final Fantasy 14 de nouveau accessible gratuitement

Si vous hésitez toujours à vous lancer dans cet énième opus de la saga cultisse du studio Square Enix, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que l’entreprise vient d’annoncer le grand retour, à compter de ce jeu, le 22 février 2022, de la reprise de l’essai gratuit du jeu. Le studio avait mis en pause les essais gratuits au mois de décembre 2021.

Un essai gratuit pour se familiariser avec le MMORPG de Square Enix

En effet, l’extension Endwalker avait été tellement populaire que les serveurs n’avaient pas pu suivre le nombre de joueurs, ce qui a entraîné de sévères ralentissements dans la mesure où tout le monde voulait essayer ladite extension. Pour remédier à la situation, Square Enix avait alors pris la difficile décision de mettre en pause toutes les nouvelles ventes du jeu ainsi que la version gratuite. Il semblerait donc que les choses soient plus ou moins sous contrôle aujourd’hui puisque la version gratuite revient.

À noter, cet essai gratuit ne vous donne malheureusement pas accès à Endwalker, mais si vous voulez savoir si Final Fantasy 14 pourrait être votre MMORPG pour les mois à venir, cette initiative vous permettra de tester certains aspects du jeu pour vous aider à prendre une décision. Voilà qui est toujours appréciable pour les plus indécis. Espérons par ailleurs que les soucis de serveurs soient désormais de l’histoire ancienne.