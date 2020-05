Final Fantasy Crystal Chronicles remaster arrive le 27 Août 2020

Final Fantasy est une licence culte du jeu vidéo. Les fans se comptent par millions et Square Enix est parfaitement de l'engouement autour de la saga. Voici que l'arrivée de Final Fantasy Crystal Chronicles remaster se précise aujourd'hui.

Après plusieurs reports, Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition se trouve une nouvelle date de sortie. Espérons que ce soit la définitive, cette fois. Le jeu est désormais attendu pour le 27 Août 2020. C’est l’éditeur Square Enix qui l’a annoncé. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS et Android.

Nouvelle date pour Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition

Cette Remastered Edition est une version améliorée de Final Fantasy Crystal Chronicles, un action RPG qui fut sorti en 2003 sur Nintendo GameCube. Dans cette édition retravaillée et remise au goût du jour, les joueurs pourront découvrir de nouveaux voice-over, profiter de graphismes HD et d’un certain nombre de nouveaux contenus, comme des boss et des donjons. Il y aura aussi une fonctionnalité d'”imitation” permettant aux joueurs de prendre la forme d’autres personnages. Le multijouer a quant à lui été amélioré avec un mode en ligne proposé pour la première fois et le crossplay à travers toutes les plates-formes sur lesquelles le jeu est disponible.

Ce sera pour le 27 Août 2020

Lorsque Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition fut annoncé pour la toute première fois en 2018, Square Enix avait avancé une date de sortie fin 2019. Celle-ci fut ensuite repoussée au 23 Janvier 2020 puis, en Décembre 2019, elle fut encore reportée, à l’Été 2020 cette fois. Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition n’est pas le seul jeu de la saga Final Fantasy à être repoussé. Final Fantasy XV, annoncé en 2006, n’est finalement sorti qu’en 2016. Final Fantasy VII remake a lui aussi été reporté avant d’être enfin disponible en Mars 2020 après cinq années de production. Sauf nouveau report, évidemment, les fans pourront se (re)plonger dans Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition pour attaquer la rentrée 2020/2021.