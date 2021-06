Final Fantasy 9 : une série animée en préparation

Les fans de Final Fantasy vont être aux anges. Un projet de série animée basé sur Final Fantasy 9 est en préparation.

Adapter des jeux vidéo pour le petit ou le grand écran n’est pas une mince affaire. Nombreuses furent les tentatives, nombreux furent les échecs. Mais il faut avouer que ces dernières années, nous avons eu droit à certaines franches réussites, notamment avec les séries animées. C’est peut-être ce qui motive le projet de série animée basée sur Final Fantasy 9 dont il est question aujourd’hui.

Une série animée basée sur Final Fantasy 9 en préparation

Ces derniers temps, les séries d’animation basées sur des jeux vidéo se multiplient. Netflix, notamment, a remporté un franc succès avec sa série Castlevania et travaille déjà à l’adaptation d’autres univers. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que Square Enix semble vouloir faire quelque chose de similaire avec l’une des licences les plus populaires de la planète, Final Fantasy.

Un projet mené par Square Enix et le Cyber Group Studios

Si l’on en croit un article de Kidscreen, il semblerait que Square Enix souhaite créer une série d’animation basée sur Final Fantasy 9. Le projet serait mené en collaboration avec Cyber Group Studios, localisé à Paris. À l’heure actuelle, nous n’aucune information concernant le projet, pas non plus de date de sortie mais selon les déclarations du PDG de Cyber Group Studios, Pierre Sissmann, l’équipe peaufine un dossier qu’elle proposera aux diffuseurs dans les mois à venir. Si tout se passe bien, la production pourrait démarrer à la fin de l’année 2021 voire début 2022.

Pierre Sissmann est convaincu que cette série pourrait intéressant tant celles et ceux qui découvriraient Final Fantasy que les fans qui aiment la franchise depuis des années. “Les jeux ont un énorme potentiel de vues. Pour celles et ceux qui connaissent Final Fantasy IX, ce sera une [introduction]. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ils seront plongés dans un univers qu’ils adoreront.”

Si la série rencontre le succès, cela viendra ouvrir énormément de portes. En effet, la saga Final Fantasy compte un nombre incalculable d’opus. Les fans adoreraient voir tel ou tel titre adapté en série animée. Il n’y a que l’embarras du choix.