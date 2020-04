Final Fantasy 7 Remake : une potentielle histoire en trois parties se dessine

Les récentes déclarations Tetsuya Nomura et Yoshinori Kitase sous-entendent que le remake de Final Fantasy 7 pourrait être une trilogie.

Alors que FF7 Remake est un véritable succès sur PS4, le guide officiel japonais livre de nombreux secrets sur cette relecture, notamment son format épisodique. Tetsuya Nomura, co-directeur sur le projet, ne serait pas contre des sorties récurrentes afin de ne pas perdre l’attention des fans : “A quoi ressemblera la suite ? Cela dépendra du nombre de parties qu’il y aura. Si la série est divisée en grosses parties, elle prendra plus de temps à faire, et si elle est découpée en plus petites, nous pourrons les sortir plus rapidement. Personnellement, j’aimerais les sortir plus rapidement. Je ne peux pas encore vous dire le vrai sens des remakes. Reparlez-moi dans quelques années (rires).”

Yoshinori Kitase, le producteur du remake de Final Fantasy 7, serait lui plus partant pour proposer trois parties bien complètes comme les joueurs le souhaitent : “Nous avons une vague idée de combien de parties il y aura, mais n’avons pas encore pris de décision ferme. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons annoncer. Les spéculations veulent qu’il s’agisse d’une trilogie (…) Nous ne changeons pas radicalement l’histoire et nous n’en faisons pas quelque chose de complètement différent de l’original. Même s’il s’agit d’un remake, veuillez partir du principe que l’histoire de FF7 continuera désormais comme FF7 l’a toujours fait“. La suite pourrait arriver en 2021 sur PS5, tandis que la première partie sortira seulement sur PC à ce moment-là (une version Xbox One n’est toujours pas confirmée pour le moment).

Une brève explication sur la fin de la première partie de Final Fantasy 7 Remake

Alors qu’elle frustre comme elle satisfait, Yoshinori Kitase est revenu très rapidement sur comment se termine FF7 Remake et sa première partie : “Le directeur Naoki Hamaguchi m’a dit qu’il voulait que le boss final soit à Midgar. Je ne peux rien dire de plus puisque nous n’avons pas fini de raconter l’histoire. La scène finale qui montre un certain personnage encore en vie est un des moments clés du mystère de ce jeu.”

Tetsuya Nomura Nomura explique également la phrase “The Unknown Journey Will Continue” à la fin : “Au départ, nous voulions mettre une autre phrase à la place, mais dans diverses circonstances, nous avons décidé de la modifier pour la rendre telle qu’elle est maintenant. Kitase-san m’a dit qu’il devrait y avoir un lien avec ce qui se trouve au-delà de la fin. Je voulais aussi y mettre quelque chose, alors nous avons fini par utiliser cette phrase. Je pense que certains pourraient penser que le sens de la phrase est troublant, mais nous avons déjà pris cela en considération.“