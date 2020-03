Final Fantasy 7 Remake : une démo de 7,59 Go pour découvrir le premier chapitre sur PS4

Square Enix propose dès maintenant d'essayer la réinterprétation de Final Fantasy 7 avec l'audio en allemand, anglais, français et japonais, ainsi que des sous-titres en allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais.

Après quelques rumeurs, la démo de Final Fantasy 7 Remake est bien une réalité. Alors que les previews de la presse pleuvent depuis quelques heures sur les internets, les fans de la licence peuvent eux essayer cette nouvelle version du mythique J-RPG de Square Enix en revivant l’opération de sabotage du réacteur Mako Numéro 1. En la téléchargeant avant le 11 mai prochain via le PlayStation Store, un thème exclusif avec les personnages principaux de cet opus sera offert dès sa sortie, soit le 10 avril prochain sur PS4 (exclusivité temporaire). L’éditeur japonais précise que les données ne seront pas transférables vers la version complète et certains détails peuvent différer de la version finale.

Un trailer pour la démo du remake de Final Fantasy 7

Red XIII ne sera pas jouable dans la première partie de Final Fantasy 7 Remake

Le codirecteur Naoki Hamaguchi a annoncé que Red XIII accompagnera Cloud, Barret, Tifa et Aerith dans le remake de Final Fantasy 7 sans être jouable. Cette lourde tâche sera réalisée par l’IA : “Nous avons senti que le moment où Red XIII rejoint l’équipe dans l’histoire est très tardif, alors nous avons pensé que si nous voulions l’avoir en tant que personnage à part entière et essayer d’amener le joueur à profiter de son arc de développement et de sa croissance comme un personnage à travers ça, il n’y aurait pas vraiment assez de temps pour le faire. Nous pensions que la meilleure façon de l’impliquer était en tant que personnage invité. Normalement, tout au long du jeu, vous jouerez en tant que groupe de trois, mais vous l’aurez comme personnage invité qui se battra à vos côtés pendant la dernière partie de l’histoire. Il utilisera tous ses vieux coups vraiment nostalgiques, et vous le verrez. Nous pensions que c’était la meilleure façon de le montrer en tant que personnage et qui il était. C’est pourquoi nous avons estimé que c’était la meilleure façon de l’inclure.”

La première partie de FF7 Remake s’arrêtant à la fuite de Midgar, Red XIII devrait normalement être jouable dans la deuxième partie du jeu.