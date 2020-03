Final Fantasy 7 Remake : Square Enix évoque des problèmes d’approvisionnement

Si le lancement du remake de Final Fantasy 7 est toujours maintenu au 10 avril prochain, de possibles soucis de distribution sont évoqués par l'éditeur japonais Square Enix.

Face à l’ampleur du coronavirus et les mesures de sécurité, les responsables de la communication de Square Enix ont pris la parole pour évoquer la sortie de Final Fantasy 7 Remake sur PS4 (exclusivité temporaire) : “En raison des circonstances extraordinaires auxquelles le monde est confronté dans le cadre de la pandémie du Covid-19, nous souhaitons vous informer des répercussions possibles sur la sortie de FF7 Remake. La santé et la sécurité de nos fans et de nos clients sont notre priorité, et nous suivons les conseils des gouvernements régionaux et de l’Organisation mondiale de la Santé. La sortie mondiale de Final Fantasy 7 Remake aura lieu le 10 avril comme prévu. Cependant, en raison de changements imprévisibles dans les chaînes de distribution et de ventes des différents pays, il est de plus en plus probable que certains d’entre vous ne recevront pas votre exemplaire du jeu le jour de sa sortie.”

Il n’est pas impossible que les fans du monde entier ne soient pas livrés à la même date : “Nous surveillons l’évolution de la situation au quotidien et nous collaborons avec nos partenaires, les points de vente, et les équipes de Square Enix en Europe et en Amérique pour que le plus grand nombre d’entre vous puissent jouer au jeu le 10 avril 2020. Nous souhaitons vous tenir informés avant la sortie du jeu, et prévoyons de vous communiquer toute nouvelle information ce vendredi 20 mars. Surveillez nos canaux de communication officiels. Si vous avez d’autres questions relatives à la sortie du jeu, veuillez contacter nos équipes de l’assistance clients de la boutique Square Enix. Contactez votre point de vente pour en savoir plus sur la disponibilité du jeu dans votre région.”

Le fameux croisement de regard entre Sephiroth et Cloud en dit long sur la rivalité qui existe entre les deux personnages.