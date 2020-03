Final Fantasy 7 Remake : Square Enix a fait appel à des développeurs du monde entier

Des anciens membres de Squaresoft et de nouveaux talents ont contribué au développement ambitieux du remake de Final Fantasy 7.

Naoki Hamaguchi, co-réalisateur de Final Fantasy 7 Remake aux côtés de Tetsuya Nomura, annonce que la nouvelle et l’ancienne génération se sont retrouvées à travailler main dans la main sur ce projet afin de sublimer le J-RPG qui a fait rêver de nombreux joueurs : “Lorsque l’opus original est sorti, je n’étais qu’un joueur, une de ces personnes qui jouaient au jeu, je n’étais pas encore dans l’industrie vidéoludique. Il y a beaucoup de personnes dans l’équipe de développement avec le même genre d’expérience que moi. Il y a aussi des gens comme Yoshinori Kitase qui faisaient partie de l’équipe de développement d’origine et ce ne sont pas seulement des japonais, il y a des développeurs du monde entier qui ont ce grand respect pour FF7 et qui sont venus travailler sur le jeu avec nous.”

La pression des fans ? Pas un problème pour l’équipe de développement, le challenge était intense et savoureux : “Bien sûr, l’attente est grande. Donc, il y a de la pression. Mais, vraiment, c’est ce défi de savoir comment répondre à cette attente, donner aux joueurs ce qu’ils veulent, c’est plus fort pour nous. Donc, nous avons vraiment ce sentiment de ‘comment pouvons-nous… ?’ C’est pourquoi, parce que nous aimons tous le jeu, nous comprenons pourquoi les gens l’attendent autant, et nous voulons vraiment réfléchir à la façon de répondre à cela, ce que nous pouvons donner aux fans de Final Fantasy 7. Ce sentiment est beaucoup plus fort que d’essayer de céder à la pression.”

Final Fantasy 7 Remake est gold, du moins la première partie

Tetsuya Nomura affirme que le développement de la première partie de FF7 Remake est désormais terminé. Les équipes peuvent maintenant se concentrer sur certaines modifications de dernière minute avant de rejoindre ceux qui travaillent déjà sur la deuxième partie : “Le développement est-il en bonne voie suite au report ? Oui, tout va bien maintenant. Nous avions besoin d’un peu plus de temps pour certaines des dernières améliorations concernant la qualité, mais il est déjà gold et il n’y aura pas de nouveau report.”

Final Fantasy 7 Remake (première partie à Midgar) est attendu pour le 10 avril prochain en exclusivité sur PS4 pendant un an.