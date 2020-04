Final Fantasy 7 Remake : Square Enix a écoulé 3,5 millions d’exemplaires en trois jours

L'éditeur nippon Square Enix annonce que le remake de Final Fantasy 7 a réalisé un démarrage canon sur PS4.

L’épisode le plus populaire de la saga Final Fantasy n’a pas démérité son statut et son ambitieux remake le prouve. En trois jours, la relecture du mythique JRPG de Yoshinori Kitase (réalisateur, scénariste), Tetsuya Nomura (créateur des personnages), Kazushige Nojima (scénariste, event planner) et Yusuke Naora (directeur artistique) sur PS4 fait mieux que le remake de Resident Evil 3 de Capcom sur PS4, Xbox One et PC en cinq jours (deux millions d’exemplaires vendus) : “Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons réalisé plus de 3,5 millions de ventes physiques et numériques de Final Fantasy 7 Remake ! Nous levons la Buster Sword pour dire un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenu et espérons que vous appréciez tous le jeu !”

We're proud to announce we shipped and digitally sold over 3.5M copies of #FinalFantasy VII Remake in 3 days! 🥳 All of us would like to raise our Buster Swords to say THANK YOU to everyone who has supported us during launch, we hope you’re all enjoying the game! #FF7R pic.twitter.com/4m93Op7O9I — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) April 21, 2020

Final Fantasy 7 Remake, un succès commercial rapide qui ne va pas s’arrêter

A noter que le Japon représente un million de ventes à lui seul. Si on est encore loin des 12 millions de copies vendues dans le monde du FF7 original (PS1, Windows, Steam, PSP, PS3, PS4, iOS, Nintendo Switch, Xbox One), la période de confinement à cause du coronavirus devrait continuer à booster les ventes, sachant que l’exclusivité PS4 prendra fin l’année prochaine avec une sortie sur PC et sans doute Xbox One par la suite. Enfin, rappelons qu’il ne s’agit que de la première partie du jeu. Final Fantasy 7 Remake reviendra très prochainement sur PS5 (il n’est pas impossible que Sony ait négocié une nouvelle exclusivité temporaire avec Square Enix) avec une deuxième partie afin de continuer à suivre les aventures de Cloud Strife et ses amis en dehors de Midgar.

