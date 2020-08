Final Fantasy 7 Remake s’est écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires sur PS4

Entièrement reconstruit à l’aide des meilleures technologies, la réinterprétation du RPG emblématique qui a totalement redéfini le jeu de rôle sur consoles a réalisé une belle performance commerciale après plusieurs mois de commercialisation, surtout avec un lancement en pleine pandémie de coronavirus et le début du confinement (3,5 millions d’exemplaires en trois jours) : “Faisant suite aux avis élogieux des critiques et des joueurs du monde entier, Square Enix annonce que pas moins de cinq millions d’exemplaires aux formats physiques et numériques de Final Fantasy 7 Remake ont été vendus. En franchissant ce cap, et après avoir enregistré un volume exceptionnel de ventes numériques depuis la sortie du jeu, FF7 Remake devient le jeu au format numérique le plus rapidement vendu sur PlayStation dans l’histoire de l’éditeur japonais.”

We’d like to share a Midgar-sized THANK YOU to everyone who has supported #FinalFantasy VII Remake.

We shipped and digitally sold over five million copies worldwide, which has made #FF7R the highest selling digital release on the PlayStation platform in #SquareEnix history! pic.twitter.com/f6vaDSHukD

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) August 7, 2020