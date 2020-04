Final Fantasy 7 Remake : l’exclusivité temporaire sur PS4 est enfin disponible dans le commerce

Dans une courte vidéo, le producteur Yoshinori Kitase de Square Enix a souhaité remercier les joueurs pour leur patience. Ils vont enfin pouvoir découvrir la relecture de Final Fantasy 7 avec ce remake sur PS4 (en exclusivité pendant un an). A noter qu’une version PC est subtilement présentée dans la vidéo européenne : “Nous venons de sortir Final Fantasy 7 Remake, que beaucoup d’entre vous attendaient. Le Final Fantasy 7 original est sorti en 1997, ce qui signifie que ce remake vous arrive 23 ans après sa sortie. Les fans de la licence peuvent alors penser : ‘Je me demande ce qui est arrivé à cette scène’ ou ‘Je me demande ce qui est arrivé à la scène de travestissement de Cloud’, mais nous avons fait revivre le jeu original en utilisant une technologie de pointe et les meilleurs graphismes pour en faire un jeu qui répond ou va au-delà de vos attentes et qui est passionnant à jouer. Nous avons également introduit des systèmes de jeu de pointe pour les mécanismes de combat, ce qui permet d’obtenir un système de combat rapide et actif qui répond également aux attentes de la jeune génération de joueurs. J’espère que vous apprécierez le jeu.”

“Bon retour à Midgar !”

