Final Fantasy 7 Remake : l’exclusivité est renouvelée de six mois pour la version PS5

Après un an d'exclusivité sur PS4 et une arrivée dans le PlayStation Plus, l'éditeur japonais Square Enix annonce que Final Fantasy 7 Remake Intergrade sera exclusif à la PS5 de Sony pendant six mois.

En plus de revivre la relecture de Final Fantasy 7 avec les graphismes améliorés de FF7R Intergrade, la version PS5 intègre Episode INTERmission qui met en scène une mission de Yuffie Kisagari avec Sono Kusakabe. Alors qu’elle aura la possibilité de récupérer une nouvelle matéria pour invoquer Ramuh, le patriarche fulgurant, et surtout restaurer la gloire de sa patrie, la ninja devra affronter Scarlet, la directrice du Département du Développement de l’Armement au sein de la Shinra, et Nero, membre de l’unité d’élite Deepground connues sous le nom de Tsviets, un personnage issu de Dirge of Cerberus, tout comme Weiss, un SOLDAT à la tête de l’armée parallèle Deepground. En prime, il sera possible d’essayer le mini-jeu tactique Fort Condor.

Un nouveau trailer pour Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Le remake de Final Fantasy 7 dans son édition Intergrade va tirer parti des composants next-gen pour sublimer le travail des équipes de Square Enix. Les joueurs pourront acheter le nouvel épisode consacré à Yuffie, FF7R Episode INTERmission, séparément et au format numérique sur le PlayStation Store pour une vingtaine d’euros.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade sera disponible sur PS5 dès le 10 juin prochain.