Final Fantasy 7 Remake : le contenu va impressionner les fans de la licence

La durée de vie du remake de Final Fantasy 7 n'aura rien à envier avec les autres épisodes canoniques.

A l’occasion d’une nouvelle entrevue, le producteur Yoshinori Kitase et le codirecteur Naoki Hamaguchi ont laissé entendre que des boss cachés et autres secrets seront trouvables par les joueurs une fois la première partie de Final Fantasy 7 Remake terminée : “Nous ne pouvons pas dire exactement combien il y en a, nous voulons réserver des surprises aux joueurs ! Je dirai que Final Fantasy 7 Remake a été conçu comme s’il s’agissait d’un jeu autonome et de taille comparable aux autres jeux Final Fantasy. Le contenu que vous avez mentionné pour les autres FF… Je ne veux pas dire précisément ce qu’il y a dans FF7 Remake, mais si vous attendez du contenu endgame, vous ne serez pas déçus.”

Square Enix avait bien prévu de faire un Final Fantasy 7 Remake en une partie

Alors que le mystère plane encore sur le découpage de FF7 Remake, il est confirmé que l’éditeur nippon Square Enix préférait à la base un jeu complet : “Au début du projet, nous avions deux directions possibles. La première était de réaliser le projet avec le plus haut niveau possible de graphisme, de qualité visuelle et de détail, et de ne rien supprimer de ce que les fans voulaient voir. Au lieu de cela, il approfondirait le jeu original pour le rendre encore plus immersif. L’autre option consistait à inclure toute la portée du jeu original dans une seule version. Mais pour que cela fonctionne comme un jeu moderne, nous ne pourrions pas assurer la meilleure qualité visuelle et nous devions également réduire les zones et les scènes de l’original.”

Le choix de la séparation en plusieurs épisodes s’est révélé finalement plus pertinent, notamment pour inclure des nouveautés : “Au final, pour rendre une seule version viable, le jeu résultant aurait fini par être un condensé de l’histoire originale, et nous ne pensions pas que les fans seraient satisfaits de cela. En fin de compte, nous avons décidé que la meilleure option pour le projet était d’aller au plus haut niveau technique possible, avec une histoire élargie. Le fait d’avoir plus d’un jeu dans le projet nous a permis de nous concentrer sur la conservation de tout ce que les gens aimaient de l’original, mais d’entrer dans plus de détails et plus de profondeur qu’auparavant. Midgar est emblématique de Final Fantasy 7, nous avons donc dû commencer le jeu ici et suivre l’histoire jusqu’à l’évasion de la partie principale de la ville. Dans le jeu original, il y a eu beaucoup de ruptures dans le jeu, où l’écran passe au noir, puis le jeu continue à un endroit différent. En d’autres termes, il y avait beaucoup de parties entre les sections de Midgar qui étaient implicites, mais jamais vues. C’était quelque chose que nous voulions aborder avec le remake, pour combler toutes ces lacunes, montrer comment les différentes parties de la ville sont connectées et en faire une expérience continue.”

Rouge XIII pas jouable dans le remake de FF7 ? Les explications plus poussées de Naoki Hamaguchi

Si l’arrivée tardive de Rouge XIII dans l’équipe est un moyen de justifier le fait qu’il sera contrôlé par l’IA dans la première partie de FF7 Remake (exclusivité PS4 temporaire, 10 avril prochain), Hamaguchi-san promet qu’il sera mis en avant d’une belle manière : “Pour expliquer davantage pourquoi nous n’avons pas fait de Rouge XIII un personnage jouable dans ce jeu, nous avons estimé que, comme il ne rejoint l’équipe qu’au cours des dernières étapes, l’avoir comme allié jouable avec un potentiel de progression complet ne serait pas une expérience satisfaisante pour le joueur. Nous avons donc décidé de l’ajouter en tant que personnage invité à la place. Cependant, l’équipe de développement ressent la même chose que les fans quand il s’agit de voir Rouge XIII comme un personnage important, et nous avons conçu son gameplay d’une manière spéciale pour lui éviter d’être jouable au combat. Je ne révélerai pas exactement ce que cela implique, car je veux que les gens l’apprécient lorsqu’ils jouent réellement au jeu, mais je dirai que Final Fantasy 7 Remake ajoute un nouvel étage supérieur au bâtiment Shinra pour introduire un point culminant de l’histoire qui n’était pas dans la version originale. La clé pour se déplacer dans cet étage réside dans l’utilisation des capacités physiques uniques de Rouge XIII pour surmonter les obstacles environnementaux. Permettre au joueur de voir son héroïsme de cette manière est quelque chose qui, je suis sûr, plaira aux fans.“