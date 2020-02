Final Fantasy 7 Remake : la cinématique d’introduction en CGI dévoile Midgar et ses protagonistes

Après quelques fuites en fin d'année dernière, l'éditeur japonais Square Enix diffuse officiellement la séquence d'ouverture du remake de Final Fantasy 7.

Basée sur celle du jeu original (PS1 – 1997), mais avec une évolution incroyable grâce aux technologies d’aujourd’hui, la cinématique d’introduction en met plein la vue. Les nouveaux comme les anciens joueurs vont pouvoir vivre et revivre une aventure épique revisitée avec des graphismes pratiquement photoréalistes. Des alentours de Gaïa, une planète fonctionnant comme un organisme vivant, à la ville de Midgar en passant par Aerith et ses fleurs ainsi que Cloud et les membres d’Avalanche (un groupe d’éco-terroristes qui veut renverser la Shinra afin de sauver la Planète de la sur-exploitation de la Mako), Final Fantasy 7 Remake va en bluffer plus d’un. Les premières notes du thème Bombing Mission du compositeur Nobuo Uematsu donnent des frissons et un sentiment puissant de nostalgie.

La cinématique d’introduction de FF7 Remake

Le remake de Final Fantasy 7 sortira en exclusivité temporaire sur PS4 dès le 10 avril prochain avec un format épisodique (deux ou trois épisodes maximum) : “La force vitale de la planète est siphonée par la sinistre compagnie Shinra qui la convertit en énergie mako. Dans la mégalopole de Midgar, une vendeuse de fleurs lève les yeux alors qu’un train entre en gare… L’histoire de ce premier volet retrace la fuite de Cloud et ses compagnons hors de Midgar et nous fait vivre les événements qui secouent la ville avec une profondeur nouvelle.”