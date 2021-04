Final Fantasy 7 Remake : Episode INTERmission, le nom de l’extension consacrée à Yuffie sur PS5

Square Enix en dit plus sur Yuffie et les nouveaux personnages du DLC intitulé Episode INTERmission de Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Vendu sur le PlayStation Store (prix encore inconnu) à partir du 10 juin prochain, Episode INTERmission du remake de Final Fantasy 7 dans sa version Intergrade pour la PS5 propose de prendre le contrôle de Yuffie le temps d’une mission d’infiltration où elle devra dérober la matéria la plus puissante que possède la Shinra. Pour se défendre face à ses adversaires qui seront en grande majorité des membres du SOLDAT, elle pourra aussi bien utiliser le combat rapproché que le combat à distance, notamment grâce à trois compétences, à savoir Bannissement (une attaque dont les dégâts augmentent en fonction du nombre de barres d’ATB dépensées précédemment), qui peut notamment se combiner avec Ninjutsu élémentaire (une aptitude qui confère une affinité élémentaire de feu, glace, foudre ou vent au shuriken), ainsi que Tourbillon (une attaque qui crée une rafale de vent permettant d’infliger des dégâts aux ennemis proches et de les propulser vers l’élite des shinobi du Wutai).

Pour mémoire, les joueurs ayant acheté Final Fantasy 7 Remake sur PS4 pourront télécharger une mise à niveau d’amélioration gratuite pour PS5 qui inclura toutes les améliorations visuelles et de gameplay de nouvelle génération sans frais supplémentaires. Les détenteurs de la version PS4 devront posséder une console PS5 munie d’un lecteur de disques pour profiter de cette mise à niveau numérique. La version PS4 de FF7R proposée aux abonnés du PlayStation Plus ne donne pas droit à la mise à niveau d’amélioration numérique pour PS5. Cette dernière n’inclut pas l’épisode se focalisant sur Yuffie Kisaragi.

Le casting de Final Fantasy 7 Remake Intergrade : Episode INTERmission

En plus du duo Yuffie et Sonon, de nouveaux personnages apparaissent dans la version PS5 de FF7 Remake via Episode INTERmission comme Zhijie, un Wutaien faisant office de point de contact entre le nouveau gouvernement du Wutai et la branche principale d’Avalanche, qui est composée de Nayo, Billy Bob et Polk, ainsi que Weiss (jouable dans le spin-off Dirge of Cerberus sur PS2), le leader sadique de Deepground, le centre de recherches souterrain top secret de la Shinra.