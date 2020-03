Final Fantasy 7 Remake : des exemplaires du jeu en avance dans certaines régions

Les stocks des versions physiques de Final Fantasy 7 Remake vont partir plus vite que prévu chez les joueurs en Europe.

Alors que Square Enix ouvrait de plus en plus la porte à un potentiel retard des livraisons à cause de la pandémie de coronavirus, l’éditeur japonais annonce que Final Fantasy 7 Remake sera livré en avance en Europe chez de nombreux joueurs : “Nous sommes véritablement fiers de ce que vous allez bientôt pouvoir jouer. Notre plus grosse motivation pendant le développement a été votre enthousiasme et votre passion pendant tout le processus de création. Nous avons eu des décisions difficiles à faire pendant ces dernières semaines avant le lancement notamment à cause des différentes perturbations des chaînes de distributions, liées au virus du Covid-19. Ces circonstances uniques rendent extrêmement difficiles une sortie mondiale simultanée. Notre première priorité est que tout le monde, incluant notamment ceux qui vivent qui font face aux plus grosses perturbations, puissiez jouer au jeu en temps et en heure. Nous avons ainsi pris la décision de livrer le jeu plus tôt que prévu en Europe et Australie. Ainsi, vous aurez de plus grandes chances que vous, venant de différents endroits du monde, receviez une copie du jeu en avance de la date de sortie mondiale fixée au 10 avril. Pour les autres régions occidentales, dont les Amériques, les copies seront envoyées cette semaine et nous sommes plutôt optimiste que vous receviez en majorité le jeu pour sa date de sortie. Cependant, avec les difficultés actuelles, il est difficile pour nous de donner des dates de livraison pour chaque pays et chaque distributeur.”

Le remake de Final Fantasy 7 est dans la nature, attention aux spoilers !

Yoshinori Kitase (producteur) et Tetsuya Nomura (directeur) appellent les joueurs à ne pas dévoiler le contenu de cette nouvelle production sur les réseaux sociaux et autres plateformes de streaming. Comme annoncé depuis des mois maintenant, de nombreuses surprises sont au programme et il serait dommage de gâcher la surprise aux connaisseurs, mais également aux nouveaux venus : “Nous voulons vraiment que vous puissiez tous jouer à Final Fantasy 7 Remake le 10 avril prochain sur PS4 et vivre l’expérience que nous avons conçue. Pour cela, nous avons une grosse requête. Si vous avez reçu le jeu en avance, pensez s’il vous plait aux autres et ne les spoilez pas. Nous savons que certains spoilers datent du jeu original de 1997, mais Final Fantasy 7 Remake est un nouveau jeu et propose un grand nombre de surprises pour tous. Tous nos fans et joueurs méritent une expérience du jeu pour eux-même, et nous demandons aux différents supports et à notre communauté d’assurer également cette partie. Au nom de l’équipe de développement et tous le monde autour du globe ayant travaillé pour que vous puissiez jouer à FF7R, merci encore pour votre soutien et, encore plus important, restez en sécurité.”

FF7 Remake est toujours prévu pour le 10 avril prochain sur PS4 (exclu temporaire et premier chapitre de cette ambitieuse relecture), même si les commandes de plusieurs joueurs arriveront bien avant cette date.