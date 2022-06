Final Fantasy 7 Rebirth, la suite de FF7 Remake

L'éditeur japonais Square Enix dévoile Final Fantasy 7 Rebirth en vidéo.

Tetsuya Nomura, directeur créatif de la trilogie Final Fantasy 7 Remake, a déclaré : “Rebirth est conçu pour que les gens puissent apprécier ce nouveau jeu, qu’ils connaissent ou non le jeu original. En fait, les nouveaux joueurs pourraient même apprécier de débuter leur voyage dans Final Fantasy 7 avec FF7 Rebirth. Cloud et ses amis entreprennent un nouveau voyage, et je pense que les scènes auxquelles ils assisteront après avoir quitté Midgar offriront aux joueurs une expérience nouvelle et originale. J’ai hâte de vous faire part de l’intention qui a conduit à nommer le premier titre ‘Remake’ et le second ‘Rebirth’. En temps voulu, j’espère pouvoir révéler le nom du troisième épisode et la destination finale de ce voyage. Le développement de FF7 Rebirth a progressé rapidement depuis que nous avons adopté une nouvelle structure de développement. Un titre de cette envergure dans lequel tout est interconnecté avant même le début de la production est vraiment rare. En fait, une partie du développement a déjà commencé sur le troisième titre. J’ai moi-même commencé le développement et je travaille à l’achèvement de la trilogie. Nous nous efforcerons d’offrir ce titre aux fans avec le même enthousiasme d’ici à ce que nous atteignions la ligne d’arrivée.”

Yoshinori Kitase, producteur de la trilogie Final Fantasy 7 Remake et directeur de Final Fantasy 7, a ajouté : “Nous avons officiellement annoncé que FF7 Rebirth sortira l’hiver prochain, soit environ trois ans après la sortie de FF7 Remake en avril 2020. Trois ans, cela peut sembler long pour tous les fans qui attendent avec impatience le prochain jeu, mais nous voulons offrir la meilleure expérience possible et rassurer tout le monde. Le développement avance à un rythme étonnamment rapide pour un titre HD d’une telle envergure. Réaliser le deuxième volet d’une trilogie comporte ses propres défis, mais il existe de nombreux classiques dans le monde du cinéma qui se définissent par des rebondissements étonnants et des explorations plus profondes de leurs personnages. Souvent, ces seconds volets deviennent les préférés des fans. Dans la même veine, nous avons pour objectif de faire de FF7 Rebirth une expérience encore plus captivante et mémorable que FF7 Remake, alors veuillez patienter encore un peu pendant que nous achevons le travail.”

Un trailer pour Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth est prévu pour l’hiver 2023 en exclusivité sur PS5.

Naoki Hamaguchi, directeur de Final Fantasy 7 Rebirth, a déclaré : “Je suis ravi que nous puissions annoncer notre nouveau jeu et je ressens un fort sentiment de devoir offrir l’expérience ultime de Final Fantasy 7 à tous les fans qui attendent cette suite avec impatience. Le développement est déjà entré en pleine production et l’équipe est très motivée pour tout mettre en place sur le projet et travailler pour créer un jeu abouti. Le remake de Final Fantasy 7 sera officiellement découpé en trois épisodes Nous le développons avec toute la passion et le dévouement nécessaires à la création d’un jeu original et prévoyons d’offrir une expérience incomparable en termes de gameplay et de construction de monde. Croyez-moi, l’attente en vaut la peine !“