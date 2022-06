Final Fantasy 7 : le remake débarque sur Steam, mais toujours pas sur Xbox

Plusieurs mois après son arrivée sur l'Epic Games Store, la version PC de Final Fantasy 7 Remake Intergrade est désormais disponible via la plateforme Steam de Valve.

En plus d’être compatible avec le Steam Deck (PC gaming au format console portable), Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur Steam est accompagné de l’extension Episode INTERmission consacrée à Yuffie Kisaragi, la shinobi du Wutai, comme sur PS5 et l’Epic Games Store. Pour mémoire, cette version améliorée et amplifiée du remake de Final Fantasy 7 inclut un un mode photo complètement personnalisable ainsi qu’un mode de difficulté classique.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE is now available on Steam!https://t.co/Rd4MEngO7z — Steam (@Steam) June 17, 2022

Pour l’occasion, l’éditeur japonais Square Enix dévoile de nouveau le synopsis de ce premier volet : “Le monde est contrôlé par la compagnie Shinra Electric Power Company qui exploite la mako, l’énergie vitale de la planète. Dans la mégalopole de Midgar, un groupe de hors-la-loi idéalistes connu sous le nom d’Avalanche consistue l’un des derniers bastions de la résistance. Cloud, un ex-membre des troupes d’élite de la Shinra, accompagne Avalanche lors d’une opération de destruction du réacteur mako nº 1. L’explosion plonge la ville dans un brasier chaotique et Cloud est tourmenté par des visions d’un ennemi qu’il pensait mort depuis longtemps.”

Un trailer pour la version PC de Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur Steam

FF7 Remake est une réinterprétation/relecture en trois épisodes de Final Fantasy 7, initialement sorti en 1997 sur PS1 puis un an après sur PC (Windows).