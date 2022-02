Final Fantasy 7 : des projets inédits pour les 25 ans

L'univers et le lore du RPG culte de Square Enix vont s'étendre avec de nouveaux jeux.

Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura ont célébré le 25ème anniversaire de Final Fantasy 7 (commercialisé pour la première fois sur PS1 le 31 janvier 1997 au Japon) en remerciant les joueurs du monde entier, tout en évoquant l’avenir de la licence. Autant dire que l’histoire, avec une perspective eschatologique, est loin d’être terminée. En plus de multiples projets totalement inédits, la deuxième partie du remake de FF7 devrait se dévoiler via un premier trailer d’ici les prochains mois. Sans doute lors d’un événement spécial de Square Enix ou un potentiel PlayStation Showcase/PlayStation Experience de Sony.

“Cette année marque le 25ème anniversaire de Final Fantasy 7. Elle marque également le 35ème anniversaire de la série Final Fantasy elle-même, ce qui signifie que Final Fantasy 7 est né dans la 10ème année de cette histoire longue de 35 ans. Personnellement, j’avais toujours considéré Final Fantasy 7 comme un jeu récent, mais il fait désormais partie des jeux de la première série“, déclare Yoshinori Kitase, réalisateur de FF7 et producteur de FF7 Remake. “Malgré cela, nous avons été honorés l’année dernière lorsqu’il a été élu troisième jeu le plus populaire de tous les temps par les joueurs lors d’un sondage télévisé au Japon. Si nous avons pu réaliser une telle chose, c’est grâce à tout le soutien que nous avons reçu de nos fans au fil des ans. Merci beaucoup. Final Fantasy 7 a refait surface en tant que dernier jeu de la série, avec des titres comme FF7 Remake et FF7 The First Soldier, et vous pouvez vous attendre à des nouveautés encore plus passionnantes à l’avenir“. Tetsuya Nomura, character designer sur FF7 et directeur créatif de FF7 Remake, ajoute : “Avec le 25ème anniversaire de Final Fantasy 7 cette année, le jeu existe maintenant depuis un quart de siècle. Je suis vraiment reconnaissant à tous les fans qui ont aimé Final Fantasy 7 au cours de ces 25 années, et grâce à votre soutien, Cloud ne s’est jamais senti loin pendant tout ce temps. Après la sortie de FF7 Remake, FF7 The First Soldier a également été mis en service, et FF7 Ever Crisis attend également dans les coulisses. Avec tous ces nouveaux projets passionnants, j’ai l’impression que de plus en plus de gens soutiennent Final Fantasy 7. Non seulement les fans du jeu original, mais aussi ceux qui ne l’ont jamais vu sont attirés par le monde unique de cet opus. Et il y aura encore plus de nouveaux projets FF7 qui sont en développement après le remake. L’équipe considère ce 25ème anniversaire comme un point d’étape de notre voyage et continuera à aller de l’avant vers des choses encore plus grandes, alors continuez à nous soutenir.”

Une cinématique d’ouverture pour Final Fantasy 7 : Ever Crisis

Le free-to-play Final Fantasy 7 : Ever Crisis sortira dans le courant de l’année sur iOS et Android. Ce dernier se déroule 30 ans avant les évènements du jeu principal avec les membres fondateurs du SOLDAT, la force de combat d’élite de la Shinra Electric Power Company.